Fonte: Getty Images Catrinel Marlon, la madrina del Torino Film Festival 2023

La madrina del Torino Film Festival 2023, giunto alla 41esima edizione, è Catrinel Marlon, attrice ed ex modella dal passato complesso, pieno di luci e ombre, che ha sovente raccontato nel corso delle interviste. Tra dolcezza, delicatezza e un’indiscussa bellezza, vi raccontiamo chi è Catrinel Marlon, nata il 1° ottobre 1985, di origine rumena.

Chi è Catrinel Marlon

Nata a Iasi, comune della Romania, Catrinel Marlon ha una sorella, di nome Lorena, che è atleta di salto in alto in America. Il padre è un gigante dello sport, campione rumeno dei 400 metri ostacoli. Inizialmente, da giovane, ha scelto di seguire le orme del papà e, in effetti, è diventata campionessa giovanile nella medesima disciplina. Ma il destino aveva decisamente altri piani in serbo per lei, e infatti tutto nella sua vita è cambiato nel giro di poco tempo.

A soli 16 anni, Catrinel Marlon è stata scoperta da un agente. Appena sei mesi dopo, la scelta di trasferirsi nella capitale della Romania, Bucarest, per lanciare la propria carriera nel mondo della moda. Di strada ne ha fatta: è stata volto di Giorgio Armani, testimonial della casa Lise Charmel, che si occupa di intimo francese. Nel 2006, il suo volto è stato scelto anche da Sports Illustrated Swimsuit Issue. Non ha vissuto solo in Romania, nel corso della sua vita, ma anche in Italia, in Francia e New York, infatti parla fluentemente italiano. E, al di là del lavoro, coltiva diversi hobby e passioni, come la pittura e la fotografia.

La carriera da modella e attrice

La Marlon, tuttavia, ha sempre avuto un sogno: quello della recitazione. Ma non lo ha tenuto in un cassetto: ha iniziato a seguire dei corsi, per poi debuttare nel 2011 con il cortometraggio La promessa e infine il lungometraggio Tutti i rumori del mare. Ha preso parte anche a CSI – Scena del Crimine in tre episodi, nel 2013 e nel 2014. E ha lavorato molto spesso in Italia, recitando in diversi film e serie, come La porta rossa, L’ispettore Coliandro, Tutti per 1 – 1 per tutti e Ossa. Oltre al suo passato da atleta e modella, attrice e regista, Catrinel Marlon è assolutamente poliedrica, tanto che è anche Direttore Creativo di Nanan, azienda che si occupa di articoli e abbigliamento per l’infanzia.

La vita privata

Attualmente, la Marlon è legata dal 2012 a Massimiliano Di Lodovico, produttore cinematografico, da cui ha avuto una figlia, nata nel 2019: Caroline Leon. A Vanity Fair, ha confidato: “È che ancora non ci credo. L’ho aspettata per anni. Non voleva arrivare. E mi dispiace, sa? Non averla avuta prima. Anche per questo sono qui che me la voglio godere al massimo”. Durante un’intervista a TgCom24, ha svelato che la piccola è vivacissima, iperattiva, super intelligente. “Io mi diverto moltissimo con lei”. In passato, è stata sposata fino al 2011 – per 6 anni – con Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore sportivo.

Madrina del Torino Film Festival 2023

La 41esima edizione del Torino Film Festival è iniziata il 24 novembre 2023, ed è l’ultima diretta da Steve Della Casa. La madrina è Catrinel Marlon che, per la cerimonia di apertura, ha voluto dedicare un pensiero a Giulia Cecchettin. “Dedico la gioia di questo Festival alla vita breve ma piena di senso di Giulia”. Ha aggiunto, alla fine, un’ulteriore dedica: “A tutte le donne: siate autrici della vostra vita”.