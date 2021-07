Che tempo che fa, Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast della prossima stagione

editato in: da

Riprenderà in autunno Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio e in onda su Rai 3. Non senza qualche novità come è stato annunciato proprio tramite i social del popolare talk in onda la domenica sera.

Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione è stato pubblicato un post in cui vengono mostrati due nuovi artisti che entreranno a far parte del cast del talk show: si tratta di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, attori di grande talento che in passato sono stati ospiti nello studio di Fabio Fazio. L’ultima apparizione dei due era stata in occasione dei cinquanta anni di carriera Tullio Solenghi, quando erano stati ospiti dell’appuntamento domenicale. Solenghi e Lopez sono molto amati dal pubblico e, tra le tante esperienze lavorative, nel passato hanno fatto parte di un trio molto apprezzato insieme all’indimenticabile Anna Marchesini, scomparsa nel 2016.

Sul profilo Instagram di Che tempo che fa si può leggere l’annuncio, che recita così: “Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi. Vi aspettiamo per la nuova stagione di Che tempo che fa con Fabio Fazio in autunno su Rai 3”.

E l’annuncio è piaciuto molto ai fan del programma, che potranno vedere Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel corso della prossima stagione televisiva come ospiti fissi del cast del programma. Programma che la Rai ha deciso di rinnovare, come annunciato dallo stesso Fabio Fazio nel corso della puntata del 30 maggio, l’ultima del palinsesto televisivo 2020 – 2021, un anno che ha visto grandissimi nomi ospiti del talk. In quell’occasione il conduttore aveva salutato il pubblico dandogli appuntamento alla prossima stagione e poi i ringraziamenti: “Vorrei ringraziare Rai3 che ci ha supportato e sopportato, il nostro direttore Franco Di Mare, la nostra vicedirettrice Rosanna Pastore – ha detto -. Tutti quelli che ci hanno aiutato durante quest’anno. Ci vediamo la prossima stagione. Vi lasciamo, ringraziandovi per l’affetto con cui ci avete seguito”.

Ora è tempo di pensare all’autunno televisivo e Che tempo che fa ha deciso condividere con i propri follower la notizia dell’entrata del cast di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, comici e attori di lunga data con alle spelle un ricchissimo curriculum. Tra gli ultimi lavori insieme lo spettacolo a teatro Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show.