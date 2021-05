Che tempo che fa confermato in autunno. E intanto arriva Sharon Stone

editato in: da

Sharon Stone compie 63 anni: vita, carriera e amori

Che Tempo Che Fa tornerà il prossimo autunno con una nuova stagione. Sono stati del tutto smentiti i rumors secondo cui Fabio Fazio avrebbe perso il timone del programma che va in onda su Rai 3, ma del resto c’era da aspettarsi una conferma in senso positivo.

Più che positivi, infatti, sono stati gli ascolti registrati da Che Tempo Che Fa in questa stagione televisiva, conquistando ancora una volta il gradino più alto del podio dei programmi più visti della terza rete di casa Rai. Ad avallare l’ipotesi di una possibile chiusura del talk era stata la scadenza del contratto di Fazio, della durata di quattro anni.

Dalle pagine di TvBlog.it è trapelato qualche dettaglio in più su questa vicenda. A quanto pare l’agente storico di Fazio, Beppe Caschetto, sarebbe ancora in trattativa con la rete ma è quasi una certezza che il conduttore abbia accettato il nuovo contratto, di durata più breve rispetto al precedente (soltanto un anno).

Mentre chi di dovere si occupa di burocrazia, Fabio Fazio si prepara a una nuova prima serata su Rai 3 e con una super ospite davvero eccezionale. Come annunciato dallo stesso conduttore con un post sui social, domenica 16 maggio alla corte di Che Tempo Che Fa arriverà la bellissima Sharon Stone per un’intervista esclusiva.

Leggendaria, magnetica, talentosa. Non basterebbero tutti gli aggettivi del mondo per descrivere la diva di Hollywood, una delle più celebri e acclamate di sempre. A marzo di quest’anno ha compiuto 63 anni ma la sua bellezza sembra non essere stata minimamente intaccata dal tempo.

Ne ha fatta di strada dal suo debutto nel 1980, quando Woody Allen (ospite di Fazio proprio la settimana scorsa) le ritagliò una particina in Stardust Memories. Poi tantissimi successi, come l’iconico Basic Istinct che l’ha consacrata vera e propria regina del cinema contemporaneo. Ma c’è molto di più in una donna come Sharon Stone, insignita nel 2018 della Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa Italiana e felicissima mamma di Roan, Laird e Quinn, i suoi tre figli adottivi.

Per la Stone diventare madre è stato il traguardo più bello dopo un lungo calvario, data l’impossibilità di avere figli naturali. Ha realizzato il suo sogno e, come ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Chi: “Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse come una grande madre, più che come una brava attrice”.

Il 30 marzo l’attrice ha pubblicato la sua autobiografia The beauty of living twice, in cui si racconta con una sincerità disarmante, svelando particolari della sua vita finora inediti. A colpire sono soprattutto le gravi e sconvolgenti accuse contro un produttore (anonimo) e contro quel mondo hollywoodiano che si rivela sempre più oscuro e sessista.