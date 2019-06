Che fine ha fatto Thomas Bocchimpani di Amici

editato in: da

Un nome, una voce, ma anche un look, che i seguaci di Amici non possono non ricordare. Stiamo parlando di Thomas Bocchimpani, il talento che a soli sedici anni incantò giudici e pubblico dello show guidato da Maria De Filippi, conquistando il serale e facendo innamorare masse di ragazzine adoranti.

D’altronde il cantante di Bassano del Grappa aveva tutte le carte in regola per diventare un teen idol di casa nostra: giovane e spigliato, voce strepitosa, carisma sul palco, sguardo languido e quell’arma in più: un ciuffo da rubacuori che copriva, e un pò lo esaltava, quegli occhi tenebrosi.

Un mix che non poteva che arrivare al cuore di tante giovani telespettatrici.

È passato qualche anno e Thomas non si è perso per strada come accaduto a tanti concorrenti di Amici, anzi. Continua a vivere di musica e a coltivare con costanza il suo talento, sperimentando e inanellando collaborazioni con nomi affermati del mondo musicale, l’ultimo è Gabry Ponte, che lo ha scelto per produrre insieme un brano.

Che il ragazzo avesse stoffa era chiaro sin dalle sue prime apparizioni in tv. Dal suo esordio poco più che bambino nel talent di Rai1 per giovanissimi Io Canto, alla popolarità di Amici16, fino a diventare il più giovane cantante ad aver mai conquistato il Disco d’oro, con il suo EP, Oggi più che mai, che in sole due settimane dall’uscita riuscì a vendere oltre 25000 copie, il suo è stato un percorso trionfale. Una carriera che non si è affatto fermata.

La sua voce, la sua determinazione, il suo talento, e il suo look: tutto ha contribuito a far emergere Thomas di cui, proprio in questi giorni, si è tornato a parlare non solo per i suoi successi di artista. Le tantissime fan del giovane musicista sono rimaste a dir poco sorprese dal post che Bocchimpani ha pubblicato su Instagram di recente.

Con un bel sorriso sfacciato Thomas presenta la sua nuova capigliatura. Esultando annuncia:

Si cresce, si cambia e si rimane se stessi VIVA LA VITA!!

Il giovane talento si mostra come non avremmo mai immaginato di vederlo: viso completamente scoperto, niente più ciuffo fluente da bel misterioso, sostituito da bellissime treccine afro raccolte dietro. Una vera rivoluzione per Thomas e per le sue fan, che a quel ciuffo ribelle e iconico erano talmente devote da avergli dedicato addirittura una seguita fanpage su Instagram.

Il cantante ha dimostrato non poco coraggio a cambiare look, e lega questa svolta estetica alla sua crescita personale e professionale. Che il cambio di immagine sia solo un anticipo per altre, più importanti, novità?

Ma la parola va ora alle fan. Come avranno preso questo cambiamento radicale del loro idolo?

Basta scorrere i commenti al post della rivoluzione thomasiana, per scoprirlo e rendersi conto che le reazioni sono varie, ma tutte piene di stupore. C’è chi la prende con ironia e commenta: “Oggi è il giorno del decesso di ciuffo, riposa in pace, sempre nei nostri cuori” o, più sinteticamente: “Rip ciuffone.”

L’Amica Emma Muscat appoggia in pieno e scrive: “Love it! Ti stanno benissimo!” Altri commenti non nascondono la sorpresa e mostrando un certo disappunto che,però, finisce con battute scherzose.

Insomma per le Thomasers il cambio di look è stato un piccolo trauma, ma di sicuro Thomas non rischia l’effetto-Sansone, non perderà la sua forza d’attrazione per aver sfoltito la capigliatura, e le sue fan non abbandoneranno certo il loro idolo in piena crescita personale e artistica solo per questo. E chissà che qualcuna non abbia già pensato di aprire una fanpage tutta nuova di cui intravediamo già il nome: Le Treccine di Thomas!