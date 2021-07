Charlotte Gainsbourg, chi sono i tre figli: Alice, Ben, Joe

editato in: da

Se il talento artistico è una questione di famiglia allora Alice, Ben e Joe, i figli degli attori Charlotte Gainsbourg e Yvan Attal, possono contare su un albero genealogico di tutto rispetto.

A partire dai nonni: il celebre e indimenticato cantautore francese Serge Gainsbourg e l’attrice Jane Birkin, ma senza dimenticare i genitori.

La mamma, Charlotte Gainsbourg, classe 1971 è un’attrice di riconosciuta bravura, se fossero i premi a definire il talento lei ne ha davvero tanto: infatti può vantare diversi riconoscimenti tra i più prestigiosi. Legata dal 1991 al collega attore Yvan Attal (nato nel 1965) anche regista e sceneggiatore di successo e voce francese di Tom Cruise in gran parte dei suoi film.

Dalla loro lunga relazione sono nati tre figli: Ben nel 1997, Alice nel 2002 e Joe nel 2011.

Il primogenito ha già dato prova del suo talento artistico prendendo parte come attore a diverse pellicole, tra le ultime si possono ricordare la commedia francese Mon Chien Stupide del 2019, basata sull’omonimo racconto di John Fante diretto e interpretato dal padre Yvan Attal e dalla mamma Charlotte Gainsbourg e Les Choses Humaines, la cui uscita è prevista per il 2021, sempre con alla regia il padre Yvan Attal. Ben è molto seguito su Instagram dove pubblica numerosi scatti, soprattutto relativi al suo lavoro.

Alice, invece, è la secondogenita della coppia. Classe 2002, non è molto attiva sui social: su Instagram ha pubblicato pochissime foto. Però nel suo passato c’è anche la moda: a soli 13 anni ha posato insieme alla mamma per un marchio di moda francese, a scattare le foto era stato il fotografo inglese Alasdair McLella per Le Comptoir des Cotonniers. Lei, a quanto pare, sta studiando in un’università americana.

L’ultimogenita della coppia, che si era conosciuta nel 1990 sul set del film Un mondo senza pietà di Eric Rochard, è Joe nata del 2011.

E in questi giorni i tre figli degli attori sono stati visti al Festival di Cannes dove hanno accompagnato la nonna Jane Birkin e mamma Charlotte Gainsbours. Tutta la famiglia si è presentata in look total black, tranne la più piccola del gruppo che ha spezzato il suo outfit con una giacca e pantaloni bianchi e la nonna che sotto il completo sfoggiava una camicia bianca. L’occasione è stata di quelle speciali: infatti è stato presentato il documentario Jane by Charlotte, ovvero la madre raccontata dalla figlia in un progetto che segna il debutto alla regia della Gainsbourg.