Fonte: GettyImages Charlie Sheen

Brutta avventura per Charlie Sheen. L’attore è stato aggredito nella sua casa di Malibù da una donna, che avrebbe cercato di strangolarlo. A riferirlo sono state le autorità locali, che hanno poi arrestato l’autrice dell’aggressione, identificata come una vicina di casa del divo.

Charlie Sheen aggredito in casa

Alla lunga di avventure vissute nella sua vita, l’attore Charlie Sheen può aggiungerne una che forse avrebbe preferito non sperimentare. L’interprete di Platoon è stato infatti aggredito all’interno dalla sua abitazione da una donna, successivamente identificata come Electra Schrock, 47 anni. Si tratta di una vicina di casa del divo che, secondo quanto riporta il sito Tmz, “si è introdotta a casa sua e lo ha aggredito quando ha aperto la porta”. L’assalitrice avrebbe poi “strappato la camicia dell’attore e tentato di strangolarlo“. Sheen non ha fortunatamente riportato gravi danni: visitato dai paramedici, non sarebbe stato trasportato in ospedale. Electra Schrock, invece, è stata incarcerata con l’accusa di “aggressione con arma e tentato furto”.

I presunti motivi dell’aggressione

Non sono stati rivelati, al momento, i motivi dell’aggressione, ma pare che tra Sheen e la Schrock non corresse buon sangue. La donna avrebbe scaricato della spazzatura davanti all’uscio dell’abitazione dell’attore giorni prima di aggredirlo, e secondo l”interprete di 2 Uomini e mezzo avrebbe anche ricoperto la sua automobile con del liquido appiccicoso. Electra Schrock, secondo le autorità locali, si sarebbe presentata in tribunale nella giornata di ieri, 22 dicembre. Né lei né Charlie Sheen hanno al momento rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto.

La vita sregolata di Charlie Sheen

L’incidente è arrivato a pochi giorni da alcune dichiarazioni di Charlie Sheen, che per anni ha combattuto contro una forte dipendenza dall’alcol. L’attore ha spiegato al magazine People di essere sobrio da ormai sei anni: “Il prossimo mese saranno sei anni che non tocco alcol. Al momento ho una vita molto consistente. Sono molto occupato a fare il papà single e a crescere i miei gemelli di 14 anni, Max e Bob”.

La decisione di smettere di bere, spiega il divo, sarebbe arrivata per non aver mantenuto una promessa fatta alla figlia: “Una mattina avevo dimenticato che mia figlia aveva un impegno. Le avevo promesso di accompagnarla, ma avevo già bevuto un paio di bicchieri quel giorno, quindi fui costretto a chiedere al mio amico Tony di accompagnarci. Arrivammo lì in orario, ma mi si spezzò il cuore perché lei era sul sedile posteriore e capivo perfettamente a cosa stava pensando. Quindi tornai a casa e continuai a pensarci per il resto del giorno. Dalla mattina seguente smisi di bere”.

Nel 2015, invece, l’attore aveva pubblicamente ammesso di aver contratto il virus dell’Hiv, e di aver pagato per anni milioni di dollari ad alcune persone che erano a conoscenza della malattia affinché mantenessero il segreto. Il coraggio di riscattarsi e di andare avanti dopo un passato segnato da condotta sregolata, festini a base di droga e brutti episodi di violenza domestica, sarebbe arrivato grazie ai figli. Sheen ha infatti avuto due gemelli dall’ex moglie Brooke Mueller, così come le figlie 18enni Sami e Lola dall’ex moglie Denise Richards, e la 38enne Cassandra dalla compagna di liceo Paula Profit.