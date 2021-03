Cecilia Rodriguez, la dolce dedica di Ignazio Moser: “Auguri amore mio”

editato in: da

Cecilia Rodriguez ha ricevuto degli auguri davvero speciali. In occasione del suo 31esimo compleanno, il suo amato Ignazio Moser ha spiazzato tutti, condividendo su Instagram un post ad alto tasso di sentimenti. Una dedica dal più profondo del cuore, che in poche ore ha scatenato le reazioni di fan (e vip) travolti dalla tenerezza delle sue parole.

“Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno”, così ha esordito nel post Moser, esprimendo tutto l’amore per la “donna che mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo”. La coppia formata dalla splendida sorella minore di Belen Rodriguez e dal ciclista, “figlio d’arte” del celebre Francesco Moser, è nata nel 2017 sotto i riflettori del GF Vip. I due giovani sono sempre più innamorati e non perdono occasione per gridarlo al mondo, soprattutto tramite i social.

“Auguri alla donna che é entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole… auguri amore mio!”. Una dedica tenerissima che, ammettiamolo, qualunque donna vorrebbe ricevere dal proprio fidanzato o compagno. E infatti la risposta della bella “Chechu” non ha tardato ad arrivare: “Ti amo Nachito, troppo!”, ha risposto la Rodriguez al suo bell’innamorato.

La scorsa estate Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano vissuto un periodo difficile, culminato nella decisione di separarsi momentaneamente. Complice probabilmente un litigio, per via delle gelosia di Chechu, ma la coppia non ha mai rivelato i motivi esatti della crisi. Per fortuna dopo qualche mese si sono riavvicinati, tornando insieme per coronare uno splendido sogno d’amore che i fan seguono sempre con molta attenzione.

Nel mese di febbraio 2021 i due, ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, hanno parlato della loro relazione confermando il desiderio di diventare genitori. “La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento”, aveva precisato Ignazio Moser in quell’occasione.

Intanto Cecilia e Ignazio si preparano a diventare di nuovo zii e si godono con tanto fermento la dolce attesa di Belen che, come annunciato negli stessi studi di Verissimo, aspetta una femminuccia che si chiamerà Luna Marie dal compagno Antonino Spinalbanese.