Caterina Balivo, Rita Pavone si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me nel giorno di Santa Rita, Rita Pavone. La cantante si sottopone all’intervista della Cassettiera ripercorrendo la sua vita artistica e sentimentale. E svelando cosa è accaduto a Sanremo dietro le quinte dopo la lite di Bugo e Morgan.

Classe 1945, Rita è una vera e propria icona della musica italiana e internazionale con milioni di dischi venduti che ormai non ha più nulla da dimostrare, tanto è nell’Olimpo. Eppure quest’anno ha scelto di rimettersi in gioco andando in gara a Sanremo. La Balivo incuriosita ne chiede il motivo.

La spiegazione è molto semplice, la Pavone non guarda al passato, ma sempre avanti a sé: “Voglio vedere il futuro. Mettersi in gioco è bello e a Sanremo mi sono ritrovata in gara con ragazzi giovanissimi, ho avuto l’opportunità di cantare un pezzo che ritengo favoloso”.

Rita Pavone ha portato il brano Niente (Resilienza 74). Ironia della sorte, le è toccato cantare subito dopo la scenata di Bugo e Morgan. Lei racconta quei momenti concitati e ricorda la grande confusione dietro le quinte, tanto da dover assicurare gli assistenti di scena che lei non si sarebbe mossa di lì.

L’episodio di Bugo e Morgan viene definito da lei “una scena ridicola“. E così racconta: “Se ne sono andati e quando io sono entrata, le prime parole sono state ‘Niente, qui non succede proprio niente…’. Io mi sono messa a ridere, perché quello che stava accadendo era ridicolo. Morgan che dice: ‘Dov’è Bugo?’. Ma come, l’hai insultato fino adesso”. Tra l’altro Morgan, proprio dalla Balivo, ha svelato che voleva proprio rovinare la canzone.

L’intervista vira sulla vita privata che naturalmente riguarda il matrimonio con Teddy Reno. I due si sposarono in segreto nel 1968. Allora la loro unione fu considerata scandalosa per il grande divario d’età e perché lui era già sposato e aveva un figlio.

Anche il papà di Rita era contrario ma per lei: “È stato un matrimonio meraviglioso, per me è stato importantissimo quel matrimonio da credente. Scandalo? Era un momento diverso. Nessuno mi voleva vedere sposata. Abbiamo deciso di sposarci dopo che si era separato. Mio papà ha lottato fino alla fine, si è reso conto che noi avevamo fatto la scelta giusta dopo moltissimi anni”.