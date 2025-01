Fonte: Ansa Brad Pitt

“È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità”, con queste parole, affidate al portavoce, Brad Pitt ha commentato la notizia di una donna che è stata truffata per 830mila euro. Immagini e messaggi, con l’uso dell’Intelligenza Artificiale: la donna, di nome Anne e di 53 anni, ha raccontato la sua esperienza. La designer d’interni francese è stata raggirata, entrando in contatto con il profilo falso di una persona che si fingeva la mamma dell’attore. Sembra la trama di un film, ma è la realtà: la storia.

La storia di Anne, la donna truffata per 830mila euro: “Pensavo di chattare con Brad Pitt”

A chi di noi non è mai capitato, di recente, di ricevere messaggi di finta beneficenza, di collaborazioni lavorative che non esistono, di richieste di soldi? E-mail o messaggi sui social che di solito ignoriamo, archiviamo. Ma a volte la realtà sconfina nella fantasia, e quando viene usato uno strumento potente come l’Intelligenza Artificiale, tutto può succedere. Anche di cadere nel tranello di truffatori che si fingono star hollywoodiane.

Questa è la storia di Anne, interior designer francese, di 53 anni, che a lungo è stata convinta di essere impegnata con Brad Pitt. Anne ha raccontato di essere stata contattata da un profilo, quello falso della mamma dell’attore, Jane Etta Pitt, creato dal truffatore. Il giorno successivo, Anne ha ricevuto un altro messaggio, stavolta da parte di un account fake dell’attore. Da qui ha inizio una lunga corrispondenza su Instagram, tra messaggi, dichiarazioni d’amore, poesie. E persino videomessaggi. Perché chi dubiterebbe mai di un video? Ci correggiamo: chi avrebbe mai dubitato di un video prima della possibilità di manipolarlo e di crearlo in modo finto da zero?

La reazione e preoccupazione di Brad Pitt

“Ci sono così pochi uomini che ti scrivono cose del genere”. Anne non avrebbe mai potuto immaginare il decorso della sua presenza sui social. L’apertura del profilo su Instagram, il suo primo profilo, nel febbraio 2023 l’ha portata ad avere una relazione sentimentale immaginaria con l’attore. Tutto il materiale, foto e video, è stato creato con l’Intelligenza Artificiale. Come in ogni storia, si è giunti ben presto al punto di rottura. Lui le ha chiesto di sposarlo, lei ha divorziato dal marito. Ed è qui che il truffatore ha iniziato a chiedere dei soldi.

Anne ha deciso infine di inviare una somma ingente, di più di 800 mila euro, al truffatore che credeva Pitt, che l’ha informata di avere un tumore ai reni. “Mi costa farlo, ma mi dico che potrei salvare la vita di un uomo“. Il denaro del divorzio. Da lì la fine di tutto: quando Anne, improvvisamente, ha saputo della presenza di una nuova donna al fianco di Pitt, ovvero Ines de Ramon. “È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità. Questo è un importante promemoria per non rispondere ai messaggi online, soprattutto da parte di attori che non sono presenti sui social network”, le dichiarazioni dell’attore, rimasto sconvolto dopo aver appreso la notizia. Non è la prima volta che Pitt è “protagonista” involontario di queste truffe: è accaduto anche in Spagna, dove i truffatori avevano ingannato due ammiratrici, per una truffa dal valore di 325mila euro. Anne, al momento, è ricoverata in una clinica per una forte depressione.