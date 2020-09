Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme per il lancio del loro champagne

editato in: da

Chi è Nicole Poturalski, la nuova fiamma di Brad Pitt

A quattro anni dal divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt tornano insieme per lanciare il nuovo champagne. I divi di Hollywood hanno annunciato la fine del loro matrimonio nel 2016 dopo oltre dieci anni d’amore. La fine dei Brangelina nella sfera privata però non ha coinciso con la chiusura di un progetto che i due portavano avanti da tempo: la produzione di champagne.

Fleur de Miraval è infatti il nome della nuova etichetta creata da Brad e Angelina, appassionati di bollicine rosé. Creato nel 2012, il Miraval è diventato in breve tempo un vino rosato molto apprezzato in tutto il mondo e ha collezionato premi importanti. Lo champagne Fleur de Miraval sarà in commercio, con ventimila bottiglie, a partire dal 15 ottobre e segna un collaborazione fra la Jolie e Pitt dopo il divorzio. Per realizzare il loro progetto, i divi di Hollywood hanno siglato un patto con le famiglie Perrin e Péters, che da secoli operano nel settore dello champagne.

“Questo progetto è prima di tutto un’impresa artistica, perché produrre ottimi vini è una forma di creazione artistica – hanno spiegato -. Conosciamo Rodolphe Péters da molti, molti anni e, come lui, siamo appassionati dei grandi vini del mondo. Eppure, ogni volta che ci siamo riuniti per assaggiare Champagne Rosé d’annata, siamo giunti al stessa conclusione: amiamo gli aromi che questi grandi Champagne sviluppano con l’invecchiamento”.

Il lancio dello champagne rosé coincide con l’uscita di alcune foto che ritraggono Brad Pitt all’aeroporto di Le Bourget, poco fuori Parigi, con Nicole Poturalski. I due si starebbero frequentando da circa un anno e avrebbero organizzato una vacanza d’amore nel castello di Miraval, teatro delle nozze fra il divo e Angelina Jolie. “Nicole arrivava da Berlino e Brad Pitt da Los Angeles – ha rivelato una fonte – un’automobile privata li ha portati al castello”.

Di recente la Jolie era tornata a parlare del divorzio da Brad in un’intervista a Vogue. “È stata la decisione giusta – aveva raccontato -. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”.