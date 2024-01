Bill Hayes, morto l’attore della soap Il tempo della nostra vita

Addio a Bill Hayes, attore americano noto ai più per il ruolo di Doug Williams nella soap opera Il tempo della nostra vita (Days of our lives, il titolo originale). Ruolo che l’interprete ha ricoperto per ben cinquant’anni insieme alla moglie Susan Seaforth-Hayes, che nella serie presta invece il volto a Julie. Hayes aveva 98 anni. A dare la notizia è stata la NBC, con un breve comunicato.

Come è morto Bill Hayes, l’attore de Il tempo della nostra vita

La NBC – network televisivo che dal 1965 trasmette Il tempo della nostra vita – ha annunciato la morte di Bill Hayes con una breve nota: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del nostro amato Bill Hayes”. Il produttore esecutivo Ken Corday ha aggiunto: “Conosco Bill da molto tempo e lui incarna il cuore e l’anima de Il tempo della nostra vita. Anche se siamo in lutto e ci mancherà, l’eredità indelebile di Bill continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle storie che raccontiamo, sia dentro che fuori dallo schermo”. L’attore è morto a Los Angeles ma le cause del decesso non sono state ancora rivelate.

Chi era Bill Hayes, l’attore de Il tempo della nostra vita

Bill Hayes era un attore e cantante. Prima di dedicarsi esclusivamente alla recitazione, ha militato a lungo nella musica tanto che una sua canzone – The ballad of Davy Crockett – raggiunse la vetta della classifica Billboard nel 1955. Nel 1970 il debutto a Days of our lives – conosciuto in Italia come Il tempo della nostra vita – che ha regalato all’artista grande popolarità. Grazie al personaggio di Doug Williams, Hayes è stato nominato due volte agli Emmy Awards, gli Oscar della tv a stelle e strisce.

Bill Hayes ha recitato nel programma insieme alla moglie nella vita reale, l’attrice vincitrice di un Emmy Susan Seaforth Hayes, che oggi ha 80 anni. La coppia è convolata a nozze nel 1970 mentre sul set de Il tempo della nostra vita si sono sposati ben tre volte. I due sono stati gli unici attori del cast ad essere apparsi (insieme) sulla copertina del Time. Prima di incontrare Susan, Bill Hayes è stato sposato dal 1947 al 1969 con Mary Hobbs, dalla quale ha avuto cinque figli.

Il tempo della nostra vita, la morte del padre di Jennifer Aniston

Nel novembre 2022, i fan de Il tempo della nostra vita hanno dovuto dire addio ad un altro amato attore: Josh Aniston, padre della diva di Hollywood Jennifer Aniston. Anche lui, come Bill Hayes, ha lavorato alla serie per oltre cinquant’anni, indossando i panni di Victor Kiriakis. Aveva 89 anni. In un post sui social network l’ex moglie di Brad Pitt si era detta sollevata dal fatto che la morte del genitore non sia stata particolarmente dolorosa: “Dolce papà…John Anthony Aniston. Sei stato uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia volato in paradiso in pace e senza dolore. E l’11 novembre (11/11). Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero ora per me avrà un significato ancora più grande. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di venire a trovarmi”.