“Meloni e Giambruno? Hanno agito bene”: parla l’avvocata Bernardini de Pace

L’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, celebre per le sue battaglie in tribunale e le sue consulenze in divorzi di alto profilo, torna a far parlare di sé. Questa volta, però, il suo parere si concentra su una coppia che ha catalizzato l’attenzione mediatica nelle ultime settimane: Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. I due, nonostante la fine della loro relazione, hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme per il bene della loro figlia. Una scelta che ha sollevato non poche critiche, ma che, secondo l’avvocata Bernardini de Pace, è da lodare e considerare un esempio positivo.

Il valore della famiglia sincera secondo Bernardini de Pace

Annamaria Bernardini de Pace, una delle figure più influenti nel panorama legale italiano, non si è mai trattenuta dall’esprimere le sue opinioni. Quando si tratta di separazioni e divorzi, il suo pensiero è chiaro: la famiglia tradizionale non deve essere mantenuta a tutti i costi, soprattutto quando l’amore e la fiducia vengono meno.

In un’intervista recente, ha lodato Meloni e Giambruno per aver scelto di passare le vacanze insieme, mettendo al primo posto la loro figlia, nonostante la separazione. «Loro sono fantastici» ha dichiarato Bernardini de Pace, sottolineando come la collaborazione tra genitori separati sia fondamentale per garantire la serenità dei figli.

Per Bernardini de Pace, non è la famiglia che rimane insieme a tutti i costi quella “sincera”, ma quella in cui i genitori sanno collaborare, anche se l’amore è finito.

E su questo punto, la celebre avvocata non ha dubbi: la decisione di Meloni e Giambruno di condividere momenti familiari nonostante la fine del loro rapporto è un segnale di maturità e di responsabilità. «La famiglia sincera è quella che, quando l’amore e la fiducia finiscono, si separa, ma i genitori collaborano per la formazione e l’educazione dei figli» ha ribadito Bernardini de Pace.

Meloni e Giambruno: un esempio da seguire?

Nonostante le critiche provenienti soprattutto da ambienti politici e mediatici, Bernardini de Pace ha voluto spezzare una lancia a favore della coppia, lodando il loro approccio moderno alla co-genitorialità. «Mi dà fastidio la sinistra che attacca chi parla di famiglia tradizionale e si separa» ha dichiarato, aggiungendo che il vero problema non è la separazione in sé, ma la mancanza di collaborazione tra i genitori quando decidono di intraprendere strade diverse.

In un contesto sociale in cui le famiglie sono sempre più variegate e lontane dal modello “tradizionale”, il messaggio dell’avvocata appare di grande rilevanza. Bernardini de Pace ha spiegato come il concetto di famiglia debba evolversi con i tempi, e ha evidenziato che, in molti casi, la separazione è l’opzione più sana per i membri di un nucleo familiare. Nel caso di Meloni e Giambruno, non si tratta di un fallimento, ma di una scelta consapevole e responsabile per il bene della loro bambina.

Bernardini de Pace e il ruolo della donna nelle relazioni

Durante la sua carriera, Annamaria Bernardini de Pace ha assistito numerose coppie nelle loro fasi più difficili, come per esempio il maxi divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi. In queste occasioni l’avvocata ha avuto modo di osservare da vicino l’evoluzione dei ruoli familiari.

Una delle sue riflessioni più ricorrenti riguarda proprio il cambiamento delle dinamiche tra uomini e donne. «Adesso più gli uomini. Una volta a rivolgersi a me erano per il 95% donne. Oggi sono autonome, più furbe, mentre gli uomini sono le vittime» ha affermato l’avvocata, sottolineando come la donna moderna abbia acquisito maggiore indipendenza e consapevolezza, anche all’interno dei rapporti matrimoniali.

Bernardini de Pace ha spesso messo in luce le difficoltà che le coppie incontrano nel gestire separazioni dolorose, soprattutto quando ci sono di mezzo figli. Ma è altrettanto chiaro che, per lei, l’importante è sempre il benessere della famiglia, e questo passa inevitabilmente attraverso la sincerità e il rispetto reciproco.