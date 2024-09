Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Barbara Palombelli

Parte la 40esima edizione di Forum. Lunedì 9 settembre 2024, alle ore 11,00 in diretta su Canale 5, torna uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. Nato il 29 settembre 1985, il celebre tribunale televisivo ha visto ben 9.908 puntate andare in onda e si avvicina al traguardo della decimillesima, prevista per gennaio 2025. Questo importante anniversario sarà celebrato con una clip speciale che ripercorrerà i momenti salienti della storia del programma, un viaggio attraverso i cambiamenti sociali, economici, religiosi e culturali che hanno plasmato l’Italia negli ultimi quattro decenni.

Le novità di Forum

Forum, sotto la conduzione della giornalista Barbara Palombelli, è diventato un punto di riferimento per i telespettatori, riuscendo a mantenere una posizione centrale nel panorama televisivo italiano grazie alla capacità di rinnovarsi e affrontare temi sempre più attuali. Il format, basato su cause civili e dispute legali, ha infatti saputo adattarsi alle nuove sfide della società contemporanea, trattando argomenti spesso divisivi e complessi, ma sempre con rispetto ed equilibrio. La Palombelli, che conduce il programma dal 2013, ha contribuito a dare un’impronta moderna alla trasmissione, rendendola uno spazio in cui vengono affrontati temi di grande rilevanza sociale, politica e culturale.

Il programma non si limita a raccontare storie di vita quotidiana attraverso le lenti del diritto, ma cerca anche di offrire al pubblico una riflessione più ampia sui mutamenti legislativi che hanno coinvolto l’Italia. In questo senso, la 40esima edizione di Forum si presenta con alcune novità significative. Una di queste è l’introduzione di casi in cui il convenuto nega l’addebito e si rende quindi necessario un approfondimento delle prove. In tali situazioni, entra in gioco una nuova figura professionale, l’Avvocato Istruttore. Questo esperto avrà il compito di raccogliere ulteriori elementi probatori, fornendo al giudice tutti gli strumenti necessari per giungere a una decisione equa e fondata.

Questo inserimento è un chiaro segnale della volontà del programma di adeguarsi a una realtà in cui la verità dei fatti è sempre più difficile da accertare e nella quale la ricerca di prove può risultare fondamentale per la giustizia. In un’epoca di grande polarizzazione e di facile accesso all’informazione, Forum si propone come un luogo in cui il diritto resta il filo conduttore per la risoluzione delle controversie, offrendo al pubblico un esempio concreto di come il sistema giuridico possa e debba rispondere alle nuove sfide della modernità.

Il debutto di Annamaria Bernardini De Pace

Un’altra novità di questa stagione è l’ingresso di Annamaria Bernardini de Pace nel collegio dei giudici. Nota avvocata e scrittrice, Bernardini de Pace porta con sé una vasta esperienza nel diritto di famiglia, ambito in cui è considerata una delle massime esperte a livello nazionale. La sua presenza arricchisce il cast dei giudici, che vede anche le conferme di Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli, tutti volti ormai familiari ai fan del programma.

Oltre alla giuria, anche il cast degli assistenti alla conduzione si arricchisce con l’arrivo di Chiara Stile, che si unisce a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi ed Edoardo Donnamaria. Questi giovani volti sono fondamentali per interagire con il pubblico in studio e sui social, offrendo un collegamento diretto tra la trasmissione e i telespettatori.

Per quanto riguarda i momenti di approfondimento, la giornalista Giulia Lea Giorgi continuerà a curare con attenzione questi spazi dedicati all’analisi dei temi più complessi e controversi trattati in puntata. Grazie alla sua capacità di approfondire le questioni più delicate e di coinvolgere esperti di vari settori, questi segmenti rappresentano un importante valore aggiunto alla trasmissione, che va oltre il semplice intrattenimento e si trasforma in una finestra sulla realtà contemporanea.

In parallelo, non va dimenticato Lo sportello di Forum, lo spinoff nato nel 2008 che viene trasmesso quotidianamente su Retequattro alle ore 14.00. Anche questo programma ha riscosso un grande successo, confermando la formula vincente del format originale, ma con un taglio leggermente diverso, più vicino ai telespettatori pomeridiani.