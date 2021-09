Ben Affleck ha protetto Jennifer Lopez da un fan troppo “zelante”

editato in: da

Venezia 2021, Jennifer Lopez e Ben Affleck innamorati: il bacio mozzafiato

Una brutta disavventura per Jennifer Lopez, che si è ritrovata di fronte a un fan eccessivamente zelante: per riuscire a scattare una foto con la celebre star, ha cominciato a importunarla. Per fortuna, J.Lo era insieme a Ben Affleck, che è intervenuto nell’immediato. Ancor prima delle guardie del corpo, infatti, ha protetto la fidanzata, riuscendo a bloccare l’uomo. Il tutto è avvenuto a Venezia, dove la coppia si trovava in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Secondo Page Six, che ha ricostruito l’episodio, il fan si è avvicinato in modo irruento alla coppia, con un telefono in mano, in attesa di un selfie. Tuttavia, ha iniziato a spingere e a insistere (oltretutto senza mascherina). Jennifer non ha potuto fare altro che indietreggiare nel caos della folla, e Ben non si è tirato indietro, anzi. Ha reagito subito, prendendo per i polsi il fan e allontanandolo, cercando di proteggere Jennifer. Poco dopo, Ben e Jen, mano nella mano, si sono diretti verso l’aeroporto, con lo sguardo basso, per evitare altri potenziali fastidi improvvisi.

Un momento che, tuttavia e per fortuna, non ha turbato in alcun modo la felicità della coppia, che abbiamo avuto modo di ammirare durante il red carpet della Biennale. Il ritorno di fiamma dei Bennifer è stato il gossip dell’estate. Tra chi non ci credeva e chi invece pensava che tutto sarebbe finito con la bella stagione, Jennifer e Ben stanno proseguendo verso un futuro radioso.

La loro apparizione sul red carpet è stata a dir poco mozzafiato. Il primo bacio “ufficiale”, in un evento di caratura internazionale, ci ha fatto sospirare, tornare indietro nel tempo, ripercorrere gli inizi della loro storia d’amore. Dopo vent’anni, amarsi ancora e di nuovo non è per tutti. Forse, è per le anime gemelle. Certo, la fine del viaggio in Italia di Ben e Jen è stata turbolenta. In America, però, li aspetta una nuova stagione lavorativa e soprattutto i figli, che la coppia ha avuto dai rispettivi ex partner. Chissà se le voci sul matrimonio, che si erano rincorse qualche mese fa, troveranno conferma entro la fine del 2021: di certo, i Bennifer sono più uniti che mai.