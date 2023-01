Bella, Taylor e Barbara: il “caldo” San Valentino è servito

Fonte: Getty Images Bella Hadid per Victoria's Secret

Siete pronti ad un San Valentino ad altissima sensualità? Se la riposta è no, ci pensano Bella Hadid, Taylor Hill e Barbara Palvin, tre meravigliosi “angeli” con la nuova campagna Victoria’s Secret, a prepararlo per voi.

Le tre supermodelle e angeli del famoso brand americano hanno postato sui loro rispettivi profili social alcune immagini in anteprima della nuova campagna di Victoria’s per il prossimo San Valentino: un ritorno evidente al mood sexy e audace del marchio, che lo scorso anno aveva dichiarato di voler invertire un po’ la tendenza, visto il decrescente interesse del pubblico.

Ma il lupo perde il pelo, non il vizio, e gli angeli di Victoria’s, da sempre sogno erotico del pubblico maschile, sono tornati più sensuali e seducenti che mai, a suon di pizzo, guepiere e autoreggenti per un risultato da levare il fiato. Vedere per credere