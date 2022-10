Belen, il padre Gustavo ricoverato in ospedale. Il messaggio della moglie Veronica

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Non è un buon momento per Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Jeremias e Cecilia, che si vede purtroppo costretto a passare il suo tempo su un letto di ospedale per la seconda volta in un anno, dopo il recente ricovero dovuto a un’operazione al colon. A comunicare la notizia è stata la moglie Veronica Cozzani, che ha pubblicato un tenero augurio per lui di pronta guarigione.

Gustavo Rodriguez, perché è in ospedale

In occasione della festa di Halloween, Veronica Cozzani ha voluto comunicare su Instagram quanto è accaduto a suo marito Gustavo. Così la madre dei tre fratelli Rodriguez ha pubblicato una foto di suo marito con un filtro “spaventoso” a tema, perfetto per il 31 ottobre: la particolarità è senza dubbio il fatto che l’uomo si trova in un letto di ospedale, e il dettaglio ha fatto preoccupare i fan che hanno prontamente commentato il post in questione.

“Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”, ha così scritto la moglie nella didascalia, ricevendo subito messaggi di vicinanza e di pronta guarigione, a prescindere da quale sia il problema.

Veronica Cozzani, infatti, non ha spiegato nel dettaglio cosa sta succedendo e il motivo per cui il padre di Belen si trova nuovamente ad affrontare un ricovero in ospedale per la seconda volta in poco tempo. Non si conoscono quindi il perché e le condizioni di salute, ma gli utenti di Instagram non hanno fatto mancare il loro affetto più sincero: “Spero niente di grave… auguroni signor Gustavo”, e ancora “Auguri di pronta guarigione ad un padre e nonno speciale“.

Messaggi pieni d’amore per il padre della showgirl e conduttrice che si è fatto conoscere maggiormente nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, in cui ha partecipato insieme al secondogenito Jeremias.

Belen, il precedente ricovero di papà Gustavo

Era solamente lo scorso giugno quando per la famiglia Rodriguez era arrivata una forte preoccupazione a seguito delle difficoltà di salute del signor Gustavo, operato per un problema all’intestino.

“Gli hanno fatto un intervento per una perforazione al colon“, aveva così fatto sapere la moglie rispondendo ad alcuni commenti su Instagram, dopo aver pubblicato un post per augurargli buona guarigione; un’operazione che fortunatamente era andata bene, nonostante tutte le difficoltà e le paure del caso.

Ora, però, il padre di Belen Rodriguez è nuovamente in ospedale e tutto fa pensare al fatto che le due cose potrebbero essere connesse, nonostante non ci sia alcuna conferma sulla questione. Per la showgirl e conduttrice, quindi, questo è sicuramente un momento di preoccupazione oltre che di rinascita.

Già, perché dopo il suo ritorno con Stefano De Martino, con cui va tutto a gonfie vele, sembra proprio che Belen abbia una nuova luce negli occhi e una serenità mai viste prima. L’amore ritrovato, e fondamentalmente mai perduto nel loro caso, è in grado di rendere tutto più bello e di far affrontare tutti i problemi con uno spirito diverso. E sicuramente anche in questa occasione la presenza del marito sarà importantissima così come l’amore per i suoi figli Santiago e Luna Marì.