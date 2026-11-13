Antonino Cannavacciuolo perde una Stella Michelin: “Abbiamo sbagliato”

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IPA Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo non nasconde l’amarezza su Instagram, commentando la notizia che, probabilmente, non avrebbe mai voluto ricevere: il suo ristorante di Torino ha perso una Stella Michelin.

Antonino Cannavacciuolo perde una Stella Michelin

Il verdetto è arrivato durante la presentazione della nuova Guida Michelin 2027 presso il Teatro Municipale di Piacenza. Nel corso della serata infatti sono stati confermati ben 382 ristoranti stellati in tutta Italia, ma nell’elenco era assente proprio il bistrot di Torino di Antonino Cannavacciuolo.

Il ristorante era stato inaugurato nel 2017 dal celebre chef insieme alla moglie Cinzia Primatesta. Il bistrot di Borgo Po aveva conquistato appena un anno dopo l’apertura la sua Stella Michelin, riuscendo a conservarla per ben otto edizioni.

La bocciatura della celebre guida riguarda, ovviamente, solo il ristorante di Torino. Resta intatto il primato raggiunto da Villa Crespi, l’ormai famosissimo ristorante dello chef che si trova a Orta San Giulio. Il ristorante anche quest’anno ha confermato le sue tre Stelle Michelin, rientrando nella lista dei 13 locali tristellati d’Italia.

Le parole di Antonino Cannavacciuolo

Il commento del famoso chef non è tardato ad arrivare. “Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa – ha spiegato Antonino Cannavacciuolo -. Ci sono stati un po’ di passaggi da chef e secondo me questo ha penalizzato un po’ Torino. Stare su questo palco è ancora un qualcosa in più. Niente è scritto. Bisogna lavorare, stare sul pezzo e cercare di fare sempre meglio. Torino è il figlio che va curato”.

Lo chef ha poi aggiunto che la perdita della Stella Michelin sarà uno sprono per lavorare meglio: “È un punto di partenza e una nuova sfida per riportare Torino nel mondo stellato”.

Qualche giorno fa su Instagram, lo chef aveva pubblicato uno scatto che lo ritraeva in cucina con una espressione seria e assorta. “A volte, in cucina, è importante fermarsi e osservare – aveva scritto -. Mi piace guardare la mia squadra al lavoro, vedere come affronta le difficoltà, come si mette in gioco e come trova la strada anche quando le cose non sono semplici. È bello vedere le persone crescere, acquisire sicurezza e trovare il proprio modo di fare le cose. Perché non si smette mai di imparare. E questo vale anche per chi, ogni giorno, ha il compito di guidare gli altri”.

Il bistrot di Cannavacciuolo si trova in via Umberto Cosmo, per la precisione nel quartiere Borgo Po. Propone una cucina che mescola le influenze campane, raccontando le origini dello chef, con la tradizione gastronomica del Piemonte. Nel corso degli anni lo staff del ristorante è cambiato spesso, con cambiamenti al vertice. Nel 2026 è arrivato alla guida del bistrot torinese Mattia Marcoaldi, chef classe 1999 che ha sostituito Gabriele Bertolo.

La Guida Michelin, come accade spesso, non ha fornito alcuna motivazione riguardo la scelta di non confermare la Stella Michelin, anche perché il cambiamento dell’executive chef non dovrebbe comportare il ritiro automatico della Stella. Le valutazioni degli ispettori è basata solitamente su altri aspetti come la qualità degli ingredienti dei piatti, i sapori, le tecniche utilizzate in cucina e la personalità che viene espressa nelle ricette.