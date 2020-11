editato in: da

Antonella Elia, la sua trasformazione da Non è la Rai al GF Vip

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati. Ad annunciarlo, in diretta al GF Vip, è stata proprio l’opinionista che ha svelato di essere tornata single. “Ho il cuore spezzato – ha dichiarato -. Con Pietro è finita, questa volta per sempre. Sono single”. Un addio arrivato dopo la lite a Temptation Island Vip e un breve ritorno di fiamma.

Qualche mese fa la coppia aveva partecipato al reality di Maria De Filippi. Se quando Antonella era concorrente al GF Vip l’amore con Pietro sembrava indissolubile, a Temptation Island Vip erano emersi numerosi problemi. Antonella aveva parlato del rapporto con Fabiano, suo storico ex, e della gelosia di Pietro, scatenando la reazione del fidanzato che era stata durissima. L’attore infatti aveva pronunciato di fronte alle telecamere delle frasi molto forti, parlando della mancata maternità della Elia, ma anche della sua solitudine. “Io ho un figlio: quando non ci sarò più qualcosa avrò lasciato – aveva detto -. Io posso morire domani, ho una discendenza. Lei se muore domani, non lascia nulla”. Parole terribili, sommate alla vicinanza con Beatrice De Masi e da un presunto bacio scambiato lontano dai riflettori.

Al falò di confronto, di fronte a Filippo Bisciglia, Pietro aveva provato a giustificarsi, chiedendo perdono ad Antonella Elia che però era apparsa inflessibile. Poco dopo la showgirl aveva raccontato che l’ex fidanzato aveva provato più volte a riconquistarla. “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba – aveva scritto l’attore su Instagram -. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”.

Poco dopo Antonella aveva confessato di essere tornata con Pietro. “Se mi avete seguito a Temptation Island saprete che la mia storia con l’attore Pietro Delle Piane si era interrotta malamente – aveva detto a Confidenze -. Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso: non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi”. Poi l’addio, a quanto pare definitivo.