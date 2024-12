Angelina Jolie a piedi nudi all’intervista: “Mi sono rotta un dito”

Angelina Jolie al The Tonight Show non si era mai vista. L'attrice premio Oscar si è presentata in tv a piedi nudi ed ha svelato insolite verità sulla sua vita: tutti i dettagli dell'intervista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Angelina Jolie

Tra i volti più amati di Hollywood non accade spesso di vedere Angelina Jolie apparire sul piccolo schermo, specie in seconda serata. Va da sé che, quando accade, tutti se ne ricordino. Ed è proprio ciò che è accaduto negli scorsi giorni in occasione del consueto appuntamento con The Tonight Show (uno dei salotti tv più seguiti negli Stati Uniti), complice anche un buffo avvenimento che non ha potuto far altro che divertire il pubblico: la star di Maria ha inaspettatamente deciso di levarsi le scarpe dietro le quinte ed affrontare l’intervista a piedi nudi. Una scelta di stile? Nient’affatto. Il vero motivo te lo diciamo subito.

Angelina Jolie a The Tonight Show senza scarpe: ecco perché

L’ultima puntata del The Tonight Show, noto talk show americano con alla conduzione Jimmy Fallon, ha visto protagonista la statuaria Angelina Jolie.

Nonostante non siano necessarie particolari cerimonie ad introdurla, la canonica presentazione è stata questa volta decisamente insolita: Jimmy ha accolto l’attrice premio Oscar in studio sottolineando un insolito dettaglio, ovvero come non indossasse calzature. “Ho notato che sei a piedi nudi. Hai dimenticato le scarpe?”, ha ironizzato lui, al che la Jolie si è ritrovata a dover controbattere: “No, ieri mi sono rotta l’alluce. E ho provato a trovare una scarpa comoda, ma ho semplicemente deciso di non farlo.”

Fonte: IPA

Mistero risolto, nessuna filosofica presa di posizione, dunque. Un siparietto spiritoso, che ha alleggerito l’evidente quanto inattesa tensione nell’aria. Perché è innegabile: ha fatto strano notare come una star di calibro internazionale stentasse a mascherare un certo nervosismo dinanzi alle telecamere.

Il volto di Maria – Maria Callas nel biopic di Pablo Larraín, in uscita il prossimo 10 Gennaio – mancava in tv da circa un decennio, per sua stessa ammissione.

Angelina Jolie non voleva fare l’attrice: svelato il suo sogno nel cassetto

La vita a volte riserva grandi e piacevoli sorprese, dita rotte a parte. Recitare sul grande schermo, ad esempio, non è mai stato il sogno nel cassetto di Angelina Jolie. Come raccontato nel corso dell’intervista, infatti, una carriera nel mondo dello spettacolo non era affatto contemplata nei piani dell’attrice. I suoi propositi per il futuro si collocavano in un ambito decisamente più oscuro: l’idea, da bambina? Lavorare come direttrice in un’agenzia di pompe funebri.

Jimmy Fallon, sorpreso quanto il pubblico ma curioso di levarsi una volta per tutte ogni sassolino dalla scarpa, ha prontamente domandatole il perché. La Jolie, divertita, ha poi raccontato come da piccola si sia ritrovata insoddisfatta della cerimonia d’addio a suo nonno e di come, non temendo la morte, avrebbe maggiormente apprezzato una celebrazione della vita passata. Questo l’aveva portata a pensare di poter intraprendere una carriera nel campo, apportando ad esso qualche sostanziale cambiamento. Ebbene, al di là di qualsivoglia aspirazione personale, siamo tutti molto felici del più lieto epilogo.

In materia di sogni e colpi di scena, il conduttore ha proseguito la chiacchierata chiedendole se tra i suoi figli – in comune con Brad Pitt, che vorrebbe riallacciare i rapporti con loro – qualcuno volesse seguire le orme dei genitori: se alcuni di loro vorrebbero lavorare dietro le quinte, Shiloh in particolare detesta i riflettori. Non vedremo nessuno di loro recitare, dunque, a quanto pare. Anche se, Angelina Jolie docet, nella vita non si sa mai.