Angelina Jolie, sorridente, con la figlia Shiloh Jolie Pitt, 13 anni alla presentazione romana di "Maleficent: Mistress Of Evil". La primogenita naturale di Angelina (che ha anche tre figli adottivi più grandi) si è sempre vestita con abiti maschili e da tempo ha scelto di farsi chiamare John. D'altronde l'attrice lo aveva detto: "Io non forzerò mai nessuno dei miei figli ad essere quello che non è"