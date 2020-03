Amici e GF Vip sospesi? Mediaset fa chiarezza con un comunicato

editato in: da

Amici 2020 e il Grande Fratello Vip rischiano di essere sospesi? Mediaset fa chiarezza con un comunicato stampa in cui rassicura i telespettatori che temevano in un momentaneo stop delle trasmissioni. Nelle ultime settimane sia l’azienda del Biscione che la Rai hanno deciso di bloccare la messa in onda di diverse trasmissioni.

Sono così scomparsi dal palinsesto Uomini e Donne, Domenica Live, CR4 – La Repubblica delle Donne e Avanti Un Altro. L’azienda di viale Mazzini ha invece imposto lo stop di Vieni Da Me di Caterina Balivo, Detto Fatto di Bianca Guaccero e La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi per lasciare spazio a La Vita in Diretta e Storie Italiane. Dopo le prime puntate di Amici 2020, segnate dalla lite fra Maria De Filippi e Valentin, ma anche da ascolti record, i telespettatori temevano che il talent show avrebbe subito una battuta d’arresta. Ma così non sarà, come ha chiarito Mediaset in un comunicato.

“Mediaset – si legge in una comunicazione ufficiale – ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento. Mediaset da settimane sta facendo tutto il possibile a livello organizzativo per garantire da editore il proprio servizio per il pubblico”.

“Oltre al grande sforzo di tutte le edizioni dei tg, di TgCom24, dei programmi di approfondimento diurni e delle serate di informazione in diretta della nuova Retequattro – continua la nota – abbiamo chiesto anche ai programmi di prima serata di intrattenimento, da Striscia la Notizia ad Amici al Grande Fratello Vip, di non interrompere la programmazione per assicurare al pubblico un minimo di svago in giornate così pesanti per tutti. Un sincero ringraziamento ad autori, conduttori e tecnici che hanno condiviso con l’Azienda la scelta di fornire un servizio televisivo completo a tutto il paese”.

La finale di Amici 2020 dunque andrà in onda il 3 aprile, mentre il GF Vip, come annunciato da Alfonso Signorini, non terminerà alla fine del mese, ma con qualche settimana di anticipo, l’8 aprile.