Amici Speciali, Michele Bravi commenta il ritorno in tv su Instagram

Michele Bravi torna a cantare in tv ad Amici Speciali dopo l’incidente che ha stravolto la sua vita. L’artista è stato fortemente voluto da Maria De Filippi che ha riunito alcuni fra i cantanti e i ballerini migliori conosciuti in questi anni per realizzare un nuovissimo progetto. Al centro dello studio, Michele ha cantato la sua canzone più celebre, Diario degli Errori, presentata nel 2017 al Festival di Sanremo.

Un’esibizione coinvolgente e splendida, che ha emozionato tutti i presenti, da Gerry Scotti a Giorgio Panariello, sino a Sabrina Ferilli. “Penso che tu sia un grande artista, ogni volta che canti sei commovente e struggente – ha commentato la conduttrice -. Arrivi al cuore delle persone”. Bravi è apparso molto emozionato e ha risposto: “Un onore per me essere qua”.“

“Quando ho finito di scrivere le canzoni, lei è stata tra i primi a cui volevo farle sentire – aveva raccontato Michele, poco prima di Amici Speciali, parlando di Maria De Filippi -. Per molto tempo ho visto al massimo dieci persone in tutto, sono stato molto protetto. Appena ho finito il disco ho cercato di riaprirmi, iniziando da chi mi aveva aiutato, spronato. Quello con lei, ad ‘Amici’ (come tutor nel 2017) era stato il mio ultimo lavoro, l’ultimo di quel Michele che non conosco più molto bene… già allora era molto carina nello spingere la mia creatività. Assieme a Rudy Zerbi ci siamo incontrati per capire come poter sbloccare certe cose”

Bravi aveva poi svelato riguardo a Maria: “Mi aiuta, mi sta vicino e le sono molto, molto grato […] In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista”. L’esibizione di Bravi ad Amici Speciali è stato un successo. Il cantante ha mostrato, ancora una volta, tutto il suo talento, accanto a professionisti come Giordana Angi, Irama, Alberto Urso, è riuscito a emozionare il pubblico a casa e le persone nello studio televisivo.

Una grande prova per Michele, che su Instagram ha commentato il suo ritorno in tv. Nelle Stories il cantante ha pubblicato i messaggi e le parole di tanti artisti e amici che hanno accolto con entusiasmo la sua partecipazione ad Amici Speciali. Da Fedez, che gli ha augurato il meglio, alla Cucinotta, sino a Chiara Galiazzo, l’amica di sempre.