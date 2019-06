Alba Parietti, Miss bikini a 57 anni. Su Instagram svela il suo segreto

editato in: da

Alba Parietti è volata a Ibiza con un gruppo di amica per un po’ di relax al mare.

L’occasione è ghiotta per pubblicare su Instagram selfie in bikini tra le onde. L’opinionista non delude i fan. Ed eccola esibirsi in due pezzi mozzafiato. La Parietti, 57 anni, ha un fisico da far invidia alle 20enni: pancia piatta, gambe magre e senza un filo di cellulite, addominali scolpiti.

Tra i follower qualcuno chiede come fa a restare in forma e spera in qualche consiglio sulla dieta:

Ok ok geneticamente sei fortunata, ma hai qualche consiglio da dare per mantenersi in forma? 😍 ed io amo la buona cucina e l’ottimo vino.

Alba prontamente risponde, rivelando il suo segreto:

vivi senza invidiare guardano avanti con curiosità e allegria.

La ricetta della Parietti è chiara: prima di tutto bisogna curare la bellezza interiore e da quella deriva la perfezione fisica.

I complimenti non si sprecano:

Ci sono fiori di una incredibile bellezza che durano nel tempo, più il tempo passa è più diventano belli, robusti e profumati … Penso, anzi ne sono convinto che i complimenti scritti su istagram siano come un fiume in piena, ma non importa, quando la bellezza fa la differenza è giusto scriverlo !!! … E tu Alba fai la differenza …

E non mancano le dichiarazioni d’amore:

Alba io ho quarant’anni , quando ero ragazzo mi addormentavo pensando a te che ti avevo visto in televisione, oggi mi addormento e mi sveglio pensando a te che ti Vedo sui socia al. Sei fantastica sei nel cuore di tutti gli italiani e il tuo fascino è in imitabile. Grazie di esistere

Ma la risposta della presentatrice non convince tutti. Il suo corpo tonico sembra suscitare invidia. In molti nasce così il dubbio che le foto siano ritoccate e così comincia la caccia al dettaglio che provi l’utilizzo di Photoshop:

Guardate l’interno coscia a sinistra, quello è il tipico effetto del filtro fluidifica di photoshop…

E non è finita qui. C’è chi perfino insinua l’intervento del chirurgo:

Bellissima.sicuramente,.ma I segni del.tempo li ha cancellati il chirurgo, beata lei che può permetterselo… ma così si.vince facile!!

I fan della Parietti però smontano seccati questi sospetti e difendono la presentatrice: