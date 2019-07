Al Bano e Romina di nuovo insieme in TV, e lei si lascia scappare una battuta

editato in: da

Una serata all’insegna della spiritualità, condotta da Flavio Insinna e che ha visto la partecipazione di molti volti noti come Lino Banfi, Francesco Testi, Michele Placido e Gabriele Cirilli. Una voce per Padre Pio, giunto alla ventesima edizione, è stato trasmesso direttamente da Pietralcina e, anche quest’anno, ha donato grandi emozioni.

Non solo storie di vita e testimonianze di fede, ma anche un grande spettacolo e un’occasione per fare del bene al prossimo attraverso la raccolta fondi.

A partecipare alla serata, attirando l’attenzione del pubblico, Al Bano e Romina che si sono esibiti, in un primo momento, separati. Una scelta, probabilmente dovuta esclusivamente alle esigenze dello show, ma che ha fatto subito pensare che tra i due ci fosse di nuovo il gelo. Non troppo tempo fa gli ex coniugi si erano, infatti, riavvicinati dopo lunghi anni in cui non si erano rivolti la parola, provocando problemi al cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso.

Proprio quest’ultima, infatti, aveva percepito l’ex moglie del compagno come una presenza troppo invadente e aveva deciso di mettere in discussione il rapporto con Al Bano. Una crisi ormai, fortunatamente rientrata ma che ha fatto ben sperare i fan della coppia formata da Carrisi e la Power.

Al Bano e Romina, in ogni caso, hanno calcato lo stesso palco, con le stesse buone intenzioni e con lo stesso nobile scopo, e, infine, hanno cantato insieme. Si sono scambiati cordiali parole e hanno ricordato vecchie esibizioni davanti a Papa Wojtyla.

Non poteva mancare una battuta di Romina, che probabilmente ha voluto far riferimento al gossip che si solleva ogni volta che i due sono insieme. Così, con chiara ironia e po’ sottovoce, la Power ha invitato il cantante ad esibirsi non stando troppo vicini per evitare pettegolezzi. Una battuta che Al Bano, invece, non ha ascoltato e ha lasciato cadere, dedicandosi esclusivamente al canto e impegnandosi per la raccolta fondi.

Insomma, tra Albano e Romina la situazione sembra ormai essersi delineata. Tra i due c’è una tenera amicizia e tanto affetto e, seppur restano i loro figli a nipoti a tenerli legati, non c’è più nulla di romantico. Al Bano, dal canto suo, sembra essere tornato definitivamente tra le braccia di Loredana Lecciso.

Almeno fino al prossimo colpo di scena a cui ci hanno abituato in questi ultimi anni.