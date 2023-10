Un sorriso indimenticabile e una forza che l’ha tenuta viva per oltre 20 anni: Suzanne Somers si è spenta a 76 anni dopo lunga malattia, ma è la sua vita a parlare per lei. Quella che ha vissuto fino all’ultimo con gioia e rivolta verso il pubblico che non l’aveva dimenticata. Attrice cult anni ’80, è a chi l’amava che si è rivolta prima di lasciare questo mondo per sempre, con un messaggio col quale ha raccontato i suoi ultimi mesi caratterizzati ancora dalla malattia.

Suzanne Somers, le ultime parole per il pubblico

Dopo il grande successo come attrice, Suzanne Somers aveva cambiato vita per dedicarsi all’imprenditoria. Tuttavia, la sua immagine di bambolona svampita e ingenua – che aveva portato sullo schermo in Tre cuori in affitto – era rimasta nel cuore del pubblico che ancora la seguiva nonostante la sua ultima apparizione televisiva risalga ormai a oltre 20 anni fa.

“Dato che mi sono presa una pausa dal lavoro, molti di voi hanno chiesto maggiori dettagli sulla mia salute. Come sapete, ho avuto il cancro al seno vent’anni fa, e ogni tanto salta fuori di nuovo, e continuo a sconfiggerlo. Ho usato i migliori trattamenti alternativi e convenzionali per combatterlo. Questo non è un territorio nuovo per me. So indossare la mia attrezzatura da battaglia e sono una combattente – scriveva su Instagram – Alan è stato al mio fianco in ogni momento. Non so nemmeno spiegare quanto ha fatto per me. Se è possibile, siamo ancora più uniti. La mia incredibile famiglia è stata di incredibile supporto, mi ha aiutato tantissimo facendo funzionare l’azienda così potrete ancora avere accesso a tutti i meravigliosi prodotti. Grazie per il continuo affetto e sostegno”.

Lei, che in Tre cuori in affitto interpretava Chrissy Snow, si è spenta alla vigilia del suo 77° compleanno, a Palm Springs. Se n’è andata circondata dall’amore della famiglia, con l’amatissimo figlio Bruce e il marito Alan Hamel, che è spesso comparso anche sul suo profilo Instagram.

“Suzanne Somers è morta serenamente a casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni. Suzanne era circondata dal suo amorevole marito Alan, suo figlio Bruce e dai suoi parenti più stretti. La sua famiglia si è riunita per festeggiare il suo 77° compleanno, il 16 ottobre. Celebreranno invece la sua straordinaria vita, e vorranno ringraziare i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata tantissimo”, si legge sul suo Instagram.

Dalla carriera come attrice al successo da imprenditrice

La sua carriera come attrice è iniziata negli anni ’60, quando ha ottenuto il suo primo ruolo nel film di Steve McQueen Bullit. È stata poi nel cast di American Graffiti nel 1973, dove ha interpretato la bionda al volante della Thunderbird bianca che sussurrava le parole Ti amo al personaggio di Richard Dreyfuss. È poi apparsa in diverse serie televisive anni ’70 tra cui Agenzia Rockford, Magnum Force e L’uomo da sei milioni di dollari, ma il suo ruolo più importante è quello in Tre cuori in affitto dal 1977 al 1984. È stata protagonista del telefilm Una bionda per papà.

“Creare il suo personaggio è stato in realtà un processo intellettuale” – aveva detto alla CBS nel 2020 parlando di Chrissy Snow – “Le bionde stupide in genere sono fastidiose. Le ho dato un codice morale. Immaginavo fosse l’infanzia che avrei voluto avere”. Ha lasciato lo show nel 1980, dopo aver chiesto un cospicuo aumento di cachet, che le era però stato negato. Il suo addio aveva però comportato una rottura col resto del cast, dal quale si allontanò per molti anni. Suzanne Somers aveva lasciato la tv da tempo per dedicarsi alla sua azienda e ai suoi prodotti per il fitness.