Vita da Carlo 3, Verdone conduce il Festival di Sanremo. Dove e quando vederlo

Fonte: Ufficio stampa - Vita da Carlo 3 Verdone conduce il Festival di Sanremo in "Vita da Carlo 3"

In Vita da Carlo 3 non è Carlo Conti a condurre il Festival di Sanremo, ma Verdone con tutto quello che ne consegue. A metà tra realtà e finzione, la terza stagione della fortunata serie è disponibile in esclusiva dal 16 novembre su Paramount+.

Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis la serie Vita da Carlo è stata creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, ed è interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

Vita da Carlo 3, missione Festival di Sanremo

Carlo Verdone nella terza stagione di Vita da Carlo è alle prese con una vera mission impossible, la conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo.

“Se nella precedente stagione la quotidianità di Carlo veniva stravolta da un evento tutto sommato gestibile, ovvero la realizzazione del film d’autore per troppo tempo rimasto nel cassetto, stavolta la sfida va al di là di ogni previsione. Per ottenere il massimo della performance di Carlo Verdone è indispensabile inserirlo in una serie di difficoltà sfiancanti nell’arco del racconto. E così il soggetto e la sceneggiatura rocambolesca lo hanno inserito in un contesto che non accetterebbe mai: la conduzione del Festival di Sanremo. La kermesse canora è infatti una trappola gigantesca e ambigua che, tra lustrini e riflettori, mette a repentaglio le sue abitudini e la sua proverbiale confort zone”, spiegano lo stesso Verdone e Vestoso.

Fonte: Ufficio stampa Vita da Carlo 3

La situazione disastrosa in cui è catapultato Verdone si trasforma in una ghiotta occasione di commedia anche grazie all’introduzione di nuovi personaggi grotteschi, “scelti con estrema precisione, in grado di trascinare Carlo stesso nel vortice televisivo per antonomasia, sottoponendolo ad uno stress infinito, perennemente foriero di risate e imbarazzi”.

Come raccontare tutto questo, si sono chiesti i registi. “La risposta sta nello sforzo produttivo messo in campo, nella ricostruzione capillare della kermesse, nella ricerca di un linguaggio visivo che partisse dalle immagini frenetiche del backstage e arrivasse a quelle patinate della prima serata tv.

Uno sforzo che ha trovato la sua acme nella possibilità di girare due interi episodi proprio all’interno del Teatro Ariston. Un tempio della musica insostituibile, sul cui palcoscenico Carlo conoscerà onori e oneri del prestigioso incarico che gli è stato affidato”.

Vita da Carlo 3, la trama

Una fase inedita e sorprendente della vita di Carlo è iniziata da qualche mese, sia sul piano personale che su quello professionale. È diventato nonno, ed è alle prese con gioie e problemi, portati in dote da questo nuovo ruolo. Il contratto con il produttore storico, Cantalupo, è finalmente scaduto, permettendogli di decidere con calma quale sarà la sua prossima sfida.

Fonte: Ufficio stampa Vita da Carlo 3

Le proposte arrivate sono numerose e quotidianamente ne giungono di altre, ma Carlo è indeciso: non c’è un progetto che lo alletti realmente. E se, dopo quarantacinque anni di carriera e tantissimi successi, fosse giunto il momento di ritirarsi? Carlo del cinema sente di averne abbastanza, la delusione di veder tramontare “Maria Effe” è una ferita ancora aperta e, in fondo, fare il nonno è l’unica cosa che lo gratifichi davvero. È deciso. Carlo Verdone lascia il cinema.

Ma quando la conferenza stampa per dare l’annuncio è già stata fissata, ecco arrivare un’ultima e inaspettata offerta, diversa da tutte le altre: la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. Carlo è onorato ma sembra orientato a rifiutare.

Tuttavia, c’è qualcosa in quell’assurda ipotesi che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile. Forse è per questo sentore elettrizzante che, prendendo posto nella sala stampa, per comunicare il proprio ritiro dalle scene, Carlo sorprende tutti annunciando di essere il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo.

L’eco della notizia è enorme e, sebbene manchino ancora alcuni mesi, l’attesa è già altissima. Carlo si getta a capofitto nell’organizzazione dell’evento. Sceglie Ema Stokholma come sua co-conduttrice, sonda gli ospiti internazionali e seleziona gli artisti in gara, imbattendosi in molte delle leggende della musica italiana. Allo stress e alle enormi difficoltà legate al grande evento, si sommano come al solito le vicissitudini familiari: Annamaria (Maria Paiato) che per dimenticare l’Ammiraglio si divide tra il veganesimo e qualche vizio; Chicco (Antonio Bannò) e Maddalena (Caterina de Angelis) che sperimentano quanto l’arrivo di un bambino possa mutare le dinamiche di coppia; Sandra (Monica Guerritore) che si rende conto di non aver trovato altri uomini in grado di capirla dopo la separazione da Carlo; Giovanni (Filippo Contri) che si innamora troppo frequentemente; e…Maccio Capatonda, nuovo vicino di casa e aspirante suicida. Insomma, problemi su problemi che si possono riassumere in una frase: “Essere Carlo Verdone”.

Fonte: Ufficio stampa Vita da Carlo 3

Vita da Carlo 3, il cast

Moltissimi gli artisti che hanno preso parte a questa divertentissima avventura. Nel cast, oltre a Carlo Verdone, anche Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D’Angelo, Serena Dandini, Roberto D’Agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi, Betty Senatore, Giovanni Esposito, Giada Benedetti, Pietro Ragusa, Demetra Bellina, Radu Murarasu, Gianluigi Molteni, Laurence Belgrave, Loredana Piedimonte, Aurora Sardo, Luca Guastini, Alex Badiglio, Gabriel Elia Salvotti, Leone Bonanni, Aida Flix Filella, Mascia Musy e altri.

Vita da Carlo 3, dove e quando vederlo

Dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, la terza stagione di Vita da Carlo è disponibile da sabato 16 novembre in esclusiva su Paramount+.