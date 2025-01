Grande Fratello, le pagelle del 23 gennaio: la sorpresa di Gessica Notaro (8), Shaila Gatta pessima (1)

Una puntata movimentata quella andata in onda giovedì 23 gennaio. Il Grande Fratello si è aperto con una buona notizia per i concorrenti in gioco: un bonus “salvavita” da utilizzare in caso di eliminazione (ma non per tutti). Questo e altro, in primis il rientro in gioco di quattro ex inquilini ripescati nella puntata precedente e, per non farci mancare la lite, lo scontro tra Shaila Gatta e Stefania Orlando.

Helena Prestes tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, voto: 5

Ci è voluto pochissimo per smorzare l’entusiasmo di Helena Prestes, la prima a essere riammessa al gioco dopo il maxi-ripescaggio della scorsa puntata. Il cuore della bella modella è diviso tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez ma tra i due, inaspettatamente, c’è stato un avvicinamento. E tutto in sua assenza, mentre era costretta in Tugurio in attesa del verdetto. A prescindere dal maldestro tentativo di voler creare il triangolo a tutti i costi, di cui Signorini è ormai maestro ben rodato, vederli tutti e tre assieme tra la gioia dei ritrovati abbracci e il sospetto del nuovo flirt o presunto tale è stato parecchio imbarazzante. Per il pubblico, s’intende.

La prolissa spiegazione di Signorini che non ha convinto neanche lui, voto: 4

“Perché il Grande Fratello ha deciso di ricorrere a questa operazione?”, si è chiesto e ha chiesto retoricamente Alfonso Signorini ad apertura di puntata. Il motivo è semplice: gli inquilini non hanno fatto altro che lamentarsi per via del maxi-ripescaggio degli eliminati, a cui è stata data la possibilità di tornare in gioco.

“Noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma che durerà ancora un po’ di puntate – ha spiegato -, avevamo l’esigenza di rinnovare con situazioni e dinamiche nuove la vita nella Casa e infatti nelle prossime puntate entreranno anche nuovi concorrenti“. Un annuncio (o meglio, una conferma) immerso in un prolisso fiume di parole che hanno spiegato tutto e niente. “Fare il Grande Fratello non è facile, lo sapete voi per primi. Avevamo bisogno anche di gente rodata e che sapesse come si creano le dinamiche, quali sono le regole del gioco. È il pubblico che decide e a monte è il pubblico che ha deciso di far ritornare gli ex concorrenti”, ha concluso. Sarà.

La sorpresa di Gessica Notaro per Javier Martinez, voto: 8

Javier Martinez è un concorrente spesso tacciato di restare nella propria “comfort zone”, evitando di esporsi. In fin dei conti è soltanto un ragazzo profondamente educato ed è stato un bene che la sua grande amica (nonché grande donna) Gessica Notaro abbia ribadito il concetto. Un momento emozionante di vera amicizia che ci voleva proprio in una bailamme di discussioni più o meno sterili.

“Inutile dirti che siamo tutti tremendamente fieri di te e del tuo percorso. Sono già passati quattro mesi. È stato a tratti difficile ma tu hai dato dimostrazione di essere un vero leader, di avere grande capacità di stare in squadra. Per me il vero leader è uno che guadagna la stima degli altri con educazione. Non avevo dubbi sul fatto che avresti trovato il modo di far capire a tutti che bella persona sei”, gli ha detto. Poi ha aggiunto: “Se ci fossero più uomini al mondo centrati e in equilibrio come te l’universo femminile ne gioverebbe e probabilmente non accetterebbe niente di meno che un uomo con la ‘u’ maiuscola”.

“Per me è la sorella più grande che non ho mai avuto e, lo dimostrano i fatti, ha una forza incredibile. È una persona da prendere come esempio, è raro trovare persone così e io mi ritengo molto fortunato ad averla incontrata”, ha risposto Javier visibilmente emozionato.

Shaila Gatta e il suo concetto di educazione, voto: 1

A proposito di educazione, Shaila Gatta deve averne un concetto alquanto discutibile. Vada per la libertà di essere sé stessi, ma giustificare ogni bruttura con “sono una donna del popolo” non è soltanto riduttivo, ma anche sbagliato. È emerso dall’ennesimo scontro con Stefania Orlando, che non ha fatto altro che ribadire – giustamente – che convivere con altre persone non ti impedisce di essere spontanea, ma ti impone anche un certo rispetto nei confronti dei coinquilini. “È casa anche di tutti i telespettatori che vi guardano, le buone maniere non devono mai essere dimenticate”, ha aggiunto Signorini.

Fissa nella sua idea, la Gatta non ha perso occasione per fare due scivoloni che fastidiosi è dir poco. Dapprima con la Orlando, mettendo in mezzo la fine del suo matrimonio, che sappiamo bene quanto sia stata difficile e dolorosa (ne ha parlato lei stessa). Poi con la ospite Gessica Notaro, alla quale si è rivolta con uno sguaiato “Questa chi è, come si chiama?” che si commenta da sé.