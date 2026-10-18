Tu sì que vales, concorrente cade su una trave infuocata e viene soccorso: come sta

Al termine del suo numero, il concorrente Tulga è caduto su una trave infuocata: rimasto a terra, si è alzato dopo circa un minuto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Attimi di panico a Tu sì que vales. Durante l’esibizione, il concorrente Tulga è caduto precipitando su una trave infuocata di 60 kg: rimasto a terra per circa un minuto, l’uomo si è poi rialzato riassicurando tutti sulle sue condizioni. “Questo è in assoluto il numero più pericoloso a cui abbiamo assistito”, ha chiosato Sabrina Ferilli.

Tu sì que vales, il numero di Tulga

Sin dalla prima edizione, Tu sì que vales ha abituato il pubblico a numeri estremamente rischiosi, che potrebbero mettere anche a rischio la vita degli atleti che si esibiscono. In questa categoria rientra sicuramente la performance di Strongman Tulga, nome d’arte dell’artista mongolo Battulga Battogtokh.

Nella puntata del 18 ottobre dello show Mediaset, l’ingresso del concorrente è stato anticipato da una intro piuttosto chiara: “I nostri giudici sanno bene che alcune esibizioni possono essere molto pericolose“, lasciando intendere che, ciò che spettatori e giuria avrebbero visto di lì a poco non sarebbe stata una semplice forma di intrattenimento.

Dopo essersi presentato, Tulga ha iniziato a roteare ad altissima velocità una pesantissima trave di legno infuocato, tenendola appoggiata sul collo e sulla testa, spesso senza il supporto delle mani. “Se lo passa su tutti i muscoli”, ha osservato una rapita Maria De Filippi.

Nella seconda parte dell’esibizione, l’uomo ha dato ulteriore prova di forza, rimanendo sospeso in aria grazie ad alcune corde e sostenendo non solo la trave, ma anche una ragazza, con un gancio attaccato alla bocca. “Una roba fuori dal mondo”, ha commentato un entusiasta Rudy Zerbi. Proprio quando la dura prova sembrava essersi conclusa, è successo qualcosa di inatteso: Tulga è caduto, finendo sulla trave infuocata.

Tu sì que vales, Tulga finisce sulla trave infuocata

Gli uomini della sicurezza si sono immediatamente avvicinati al concorrente, assicurandosi che il fuoco non si attaccasse agli abiti dell’atleta. Per alcuni minuti l’uomo è rimasto disteso sul pavimento, destando forte preoccupazione anche tra i membri della giuria. “S’è fatto male. Che ansia”, ha esclamato Luciana Littizzetto, mentre una spaventata Elisabetta Canalis si è portata la mano alla bocca.

Un applauso liberatorio ha accompagnato la ripresa del campione, che si è alzato dopo circa un minuto: “Mi chiamo Tolga e vengo dalla Mongolia. Questa è la prima volta che sono appeso in aria e tengo questo peso per così tanto tempo. Stavo cercando di battere il mio record, ma sfortunatamente è successo quello che avete visto”, ha spiegato il concorrente.

“Credo che nessuno faccia numeri come il tuo”, gli ha chiesto un incredulo Rudy Zerbi. “Nessun altro lo fa. Ed è la prima volta che cado in 20 anni carriera. Mi dispiace, è la prima volta ed è successo proprio sul vostro palco. Però può succedere, non sono un robot. Tanta pressione, tanta ansia. Non preoccupatevi sto bene, alla fine non era poi tanto alto”, ha chiosato Tulga.

Poi ha rilanciato: nella parte successiva del numero, l’atleta ha sostenuto sulle spalle la trave di 60 kg, facendo sedere Elisabetta Canalis e Rudy Zerbi su due altalene posizionate alle estremità. “Ma la parte dove si siedono loro è quella a cui viene dato fuoco?”, ha ironizzato Bonolis. “Maria, è stato bellissimo conoscerti”, ha scherzato l’ex velina prima di prestarsi alla prova. Tra i due, ad ogni modo, quello più spaventato è sembrato Rudy Zerbi: “Lo so, sembravo un’astice in un acquario”.

Al termine dell’esibizione, Tulga ha incassato il sì di tutti e quattro i giudici e ha raccolto il 97% delle preferenze del pubblico. Ma, soprattutto, è apparso ormai completamente ripreso dopo il brutto spavento.