Serena Bortone, perché salta ancora la puntata di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Serena Bortone non torna in video nemmeno il 27 gennaio e la puntata di Oggi è un altro giorno salta. In queste settimane così delicate per la vita politica del paese cambia anche la programmazione televisiva.

Serena Bortone, perché salta Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno salta ancora: il programma di Serena Bortone non andrà in onda nemmeno oggi, 27 gennaio. La Rai infatti ha deciso di concedere un altro turno di riposo alla trasmissione, lasciando spazio alle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Le votazioni per trovare il successore di Sergio Mattarella sono già iniziate e la rete ammiraglia ha scelto di informare al meglio i telespettatori.

Cosa va in onda al posto di Oggi è un altro giorno

Al posto di Oggi è un altro giorno andrà in onda lo Speciale del Tg1 condotto da Monica Maggioni e dedicato proprio alle votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Non si tratta dell’unica variazione nel palinsesto. A saltare anche la puntata di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Quando torna Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno tornerà presto in tv. Dopo questo breve stop infatti riprenderà la normale programmazione televisiva. Serena Bortone sarà nuovamente sul piccolo schermo per intrattenere il pubblico fra interviste e approfondimenti.

Il successo di Serena Bortone e Oggi è un altro giorno

Dopo l’addio di Caterina Balivo a Vieni da me, Serena Bortone ha conquistato il pubblico con Oggi è un altro giorno. La conduttrice, con il suo stile particolare e il grande talento, è riuscita a stregare i telespettatori, rendendo il suo programma un successo.

“Fare l’arbitro della politica come facevo ad Agorà è ben diverso dall’essere padrona di casa che accompagna il vasto pubblico di Rai1 dopo pranzo – ha rivelato la giornalista a FanPage -. Metti in gioco altre parti di te, ma fortunatamente nessuno di noi è una cosa sola. Io mi ritengo una persona piena di curiosità, con tante sfaccettature. Parlare con me a cena è come parlare con me in televisione, forse questa è stata una chiave di empatia con il pubblico”.

La formula per il successo dello show Rai? Unire attualità e divertimento. “Desideravo che l’attualità e la politica coinvolgessero quelle stesse persone interessate all’intervista al personaggio noto – ha raccontato -. Credo nella forza del racconto e nella necessità di rendere fruibile tutto per tutti, “Oggi è un altro giorno” è un programma che ha cercato di rendere qualsiasi contenuto sinceramente popolare”.

L’elemento cult del programma restano però le interviste. “Io sono una patita di psicoanalisi – ha confidato -, ho fatto un mio percorso, ho un’infinità di rapporti interpersonali profondi che sono nati proprio psicoanalizzandosi a vicenda. Cerco di portarla sul lavoro, strutturando le mie interviste con quell’approccio. È interessante per avere delle chiavi di lettura delle persone che intervisto. Provo ad accompagnarle in un percorso, evitando di castigarle e schiacciarle, di essere prevaricante. Chi viene da me deve raccontarsi nel profondo, sta facendo uno sforzo. Io sto lì e un po’ alla volta le persone decidono di aprirsi. A volte termina l’intervista e mi chiedono “ma è già finita?”.