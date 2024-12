Sanremo 2025, non solo Fedez e Tony Effe: ci sarebbe tensione anche tra Rkomi e Irama

Fonte: Getty Images Irama e Rkomi

Sanremo 2025 è già stato soprannominato il Festival del dissing. Il riferimento è a quanto accaduto la scorsa estate tra Fedez e Tony Effe, due dei trenta cantanti scelti da Carlo Conti per la prossima edizione della kermesse musicale. Ma in realtà in gara ci sarebbero altri due artisti che avrebbero avuto di recente una grossa lite dopo una lunga e proficua collaborazione: Rkomi e Irama. E così il dietro le quinte dell’Ariston rischia di diventare una miccia pericolosa, pronta ad esplodere.

Sanremo 2025 e la presunta lite tra Rkomi e Irama

Retroscena inaspettato sul Festival di Sanremo 2025. Pare che oltre al noto scontro tra Fedez e Tony Effe (sena dimenticare gli screzi tra l’ex marito di Chiara Ferragni e Guè, anche lui in gara), ci sarebbero dei problemi pure tra Rkomi e Irama. “Non corre buon sangue tra Rkomi e Irama dopo un grosso litigio durante il tour – ha fatto sapere il giornalista Gabriele Parpiglia sui social – Credetemi è il Festival del dissing”.

Un’indiscrezione che ha immediatamente scatenato i pettegolezzi, puntando i riflettori sui due giovani cantanti, che tornano di nuovo in gara a Sanremo. A quanto pare le tensioni tra Rkomi e Irama risalirebbero a un episodio avvenuto durante il tour di un anno fa. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la frattura, ma si parla di divergenze professionali e di carattere. I diretti interessati non hanno ancora commentato la vicenda, alimentando così il chiacchiericcio.

Qualche tempo fa in occasione dell’uscita dell’album insieme dal titolo No stress, Rkomi (vero nome Mirko Martorana) aveva ammesso: “È vero che abbiamo due caratteri forti, abbiamo dovuto trovare indubbiamente un equilibrio particolare per realizzare questo album. Io, per esempio, almeno nella prima fase di scrittura a Los Angeles preferivo andare in studio di giorno, lui di sera. Ci confrontavamo a pranzo o a cena, nei momenti in cui eravamo disponibili entrambi. Alla base c’è comunque il fatto che ci stimiamo e rispettiamo molto. Le differenze caratteriali non devono metter paura, ma affascinare”.

Rkomi e Irama sono amici di vecchia data e hanno unito le forze per alcune collaborazioni musicali molto apprezzate dal pubblico: insieme hanno inciso i singoli Luna Piena e 5 gocce e il già citato album No stress. Sono stati poi protagonisti di un lungo tour, che li ha portati in giro per l’Italia. Senza dimenticare che nel 2022 hanno partecipato insieme a Celebrity Hunted su Prime Video.

Tutte le volte di Rkomi e Irama al Festival di Sanremo

Rkomi è già stato a Sanremo nel 2022 con il brano Insuperabile. Molteplici invece le partecipazioni di Irama, vero nome Filippo Maria Fantini, a partire dal debutto a Sanremo Giovani nel 2016, prima della vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Successivamente Irama ha calcato l’Ariston nel 2019, 2021, 2022 e 2024.

Memorabile la partecipazione del 2021, quando è stato costretto a cantare, causa Covid, tramite un filmato pre-registrato della prova generale avvenuta pochi giorni prima del tampone positivo. Una modifica in itinere del regolamento volta a evitarne l’esclusione. Nonostante le diverse presenze a Sanremo, ad oggi Irama non ha mai vinto il Festival.