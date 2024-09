Pino D’Angiò, esce l’EP postumo Funky Maestro

Fonte: Getty Images Pino D'Angiò

A distanza di poco più di due mesi dalla sua morte, Pino D’Angiò torna nelle orecchie dei moltissimi fan affezionati alla sua musica. Il 13 settembre esce Funky Maestro, l’ultimo progetto inedito a cui il cantante ha lavorato prima di spegnersi il 6 luglio 2024.

Pino D’Angiò, il progetto postumo “Funky Maestro”

Distribuito da Artist First e ascoltabile a partire dal 13 settembre 2024, Funky Maestro è un Ep che entrerà sicuramente tra i più amati dai fan di un’icona musicale capace di attraversare generazioni. Un progetto postumo che raccoglie gli ultimi quattro brani scritti e prodotti da Pino D’Angiò, lavorati prima di venire a mancare il 6 luglio scorso.

Nel presentare Funky Maestro, il figlio di Pino, Francesco, ha voluto condividere alcune parole che sottolineano l’importanza artistica e personale di questo lavoro: “Poter vivere Pino come genitore è stato un privilegio difficilmente spiegabile. Artisticamente, tra genialità, cultura e ironia, ha influenzato oltre 40 anni di scena e generi musicali. Ha sempre voluto rimanere lontano dai riflettori, è stato un antidivo, un innovatore oscuro. Dal funky al rap, dalla disco alla trance: oggi il sound di papà è ovunque. Inarrivabile”.

Francesco ha poi continuato, sottolineando come questo EP abbia un significato speciale per lui e per chiunque abbia amato Pino D’Angiò: “È l’ultimo progetto inedito su cui Pino, anzi, papà si era divertito in studio. La forza di andare in sala e creare allegria era più forte del resto. Solo un gigante come lui avrebbe potuto realizzare qualcosa del genere nonostante tutto”. Il ricordo di una figura di padre affettuoso, ma anche di un artista capace di mantenere il suo spirito creativo fino alla fine.

Per la scrittura dei brani dell’EP, Pino ha lavorato insieme a Kashmere, giovane artista ticinese nato nel 2000, che dopo aver saputo della morte del cantante lo aveva ricordato come “il migliore amico che abbia mai avuto“.

Pino D’Angiò, icona anche per le nuove generazioni

Pino D’Angiò è stato, e continua ad essere, un simbolo per la musica italiana e internazionale. Iconico e indimenticabile, è conosciuto a livello nazionale e oltre per aver creato brani che lo hanno reso una stella del funk e dell’italo-disco negli anni ’80. Successi che non solo hanno conquistato il pubblico italiano, ma hanno anche permesso a Pino di farsi conoscere all’estero, portando la sua musica oltre i confini nazionali. Brani che sono diventati parte integrante della cultura musicale, e la loro influenza si sente ancora oggi.

Negli ultimi anni, Pino ha saputo catturare l’attenzione delle generazioni più giovani. Questo rinnovato interesse è culminato nella sua partecipazione alla serata dei duetti del Festival di Sanremo 2024, dove ha condiviso il palco con i Bnkr44, un collettivo rap molto amato dai giovani. Insieme, hanno eseguito una rivisitazione di Ma quale idea, regalando al pubblico un’esibizione carica di energia e nostalgia, che ha ulteriormente consolidato il legame tra Pino D’Angiò e le nuove generazioni.

Fonte: IPA

L’uscita di Funky Maestro non è solo un evento importante per i fan di Pino D’Angiò, ma anche un’occasione per celebrare la carriera di un artista che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, lasciando un’impronta indelebile nella musica. Questo EP rappresenta l’ultimo capitolo di una storia fatta di successi, innovazioni e collaborazioni che hanno contribuito a definire il panorama musicale italiano.