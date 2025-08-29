Gaia pubblica Nuda, testo e significato del nuovo singolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gaia, pubblica il nuovo singolo "Nuda"

Dopo il successo della scorsa estate ottenuto con Sesso e Samba e la sua partecipazione a Sanremo 2025, Gaia torna a fare musica.

La cantante pubblica Nuda, un nuovo singolo che arriva volutamente a fine estate e raccoglie la sensazione di malinconia in un’atmosfera tra il sogno e la vita nei club. Vediamo insieme testo e significato del brano.

“Nuda”, significato del nuovo singolo di Gaia

Quest’anno, la fine dell’estate sembra essere il momento ideale per Gaia: la cantante italo-brasiliana che intreccia pop, elettronica e contaminazioni latine, questa volta cambia registro scegliendo di portare in radio e sulle piattaforme un particolarissimo saluto alla stagione più calda.

Ed è così che il 29 agosto arriva Nuda, il singolo che chiude simbolicamente la stagione estiva: un brano che non ha paura di rallentare e di trasformare il clubbing in un’esperienza personale e quasi meditativa.

La nuova canzone, scritta insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che si è occupato anche della produzione, ci trasporta in un’atmosfera onirica e sensuale di fine stagione. Luci soffuse, desiderio e malinconia di quello che è stato sono gli ingredienti principali.

“Mi piaceva che la canzone arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia, di saudade. Volevo creare un momento clubbing con se stessi. Il ritornello si ripete per farne quasi un mantra” ha raccontato la cantante in un’intervista.

Un ritorno, il suo, che arriva in un periodo particolare per l’artista, che di recente ha raccontato apertamente le proprie difficoltà in uno sfogo condiviso sui social. Ma ora, la cantante è pronta a riprendersi il palco e vivere insieme ai fan le ultime date del tour estivo.

“Nuda”, testo del singolo di Gaia

Lancio di dadi

come ti chiami

che la tua bocca mastica

tutti i miei mali

se guardi bene siamo uguali

due temporali

che alzano i mari

sembriamo il Sudamerica

vestiti, nudi, siamo abbinati

se ti allontani, ma che fastidio

il rosso del cielo lo spengo bevendo

Collirio

mi resti addosso più forte del fumo

passivo

lento, lento ah

non ti mento, mento mai

e ti penso spesso

sola dentro questo letto

Resto nuda per tutta la notte

resto nuda per tutta la notte

tranne la notte che morde

resto nuda per tutta

nuda per tutta

nuda per tutta la notte

resto nuda per tutta la notte

il sole non sorge

sfido la sorte

nuda per tutta

nuda per tutta la notte

Dimmi tutto quello che vuoi

sciogliendo cubetti di Ice

sulla mia spina dorsale fa male

che quasi mi piace

le nostre gambe

un incrocio di strade

è uno scontro frontale

il paradiso ha le porta bloccate

mai trovato la chiave

ma che fastidio

il rosso del cielo lo spengo bevendo

Collirio

mi resti addosso più forte del fumo

passivo

lento, lento ah

non ti mento, mento mai

e ti penso spesso

sola dentro questo letto

Resto nuda per tutta la notte

resto nuda per tutta la notte

tranne la notte che morde

resto nuda per tutta

nuda per tutta

Nuda per tutta la notte

resto nuda per tutta la notte

tranne la notte che morde

resto nuda per tutta

Ma che fastidio

il rosso del cielo lo spengo bevendo

Collirio

sola dentro questo letto

resto nuda per tutta la notte

resto nuda per tutta la notte

tranne la notte che morde

resto nuda per tutta

resto nuda per tutta

nuda per tutta la notte

resto nuda per tutta la notte

il sole non sorge

sfido la sorte

nuda per tutta

nuda per tutta la notte