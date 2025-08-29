Gaia pubblica Nuda, testo e significato del nuovo singolo

Dopo il successo della scorsa estate ottenuto con Sesso e Samba e la sua partecipazione a Sanremo 2025, Gaia torna a fare musica.
La cantante pubblica Nuda, un nuovo singolo che arriva volutamente a fine estate e raccoglie la sensazione di malinconia in un’atmosfera tra il sogno e la vita nei club. Vediamo insieme testo e significato del brano.
“Nuda”, significato del nuovo singolo di Gaia
Quest’anno, la fine dell’estate sembra essere il momento ideale per Gaia: la cantante italo-brasiliana che intreccia pop, elettronica e contaminazioni latine, questa volta cambia registro scegliendo di portare in radio e sulle piattaforme un particolarissimo saluto alla stagione più calda.
Ed è così che il 29 agosto arriva Nuda, il singolo che chiude simbolicamente la stagione estiva: un brano che non ha paura di rallentare e di trasformare il clubbing in un’esperienza personale e quasi meditativa.
La nuova canzone, scritta insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che si è occupato anche della produzione, ci trasporta in un’atmosfera onirica e sensuale di fine stagione. Luci soffuse, desiderio e malinconia di quello che è stato sono gli ingredienti principali.
“Mi piaceva che la canzone arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia, di saudade. Volevo creare un momento clubbing con se stessi. Il ritornello si ripete per farne quasi un mantra” ha raccontato la cantante in un’intervista.
Un ritorno, il suo, che arriva in un periodo particolare per l’artista, che di recente ha raccontato apertamente le proprie difficoltà in uno sfogo condiviso sui social. Ma ora, la cantante è pronta a riprendersi il palco e vivere insieme ai fan le ultime date del tour estivo.
“Nuda”, testo del singolo di Gaia
Lancio di dadi
come ti chiami
che la tua bocca mastica
tutti i miei mali
se guardi bene siamo uguali
due temporali
che alzano i mari
sembriamo il Sudamerica
vestiti, nudi, siamo abbinati
se ti allontani, ma che fastidio
il rosso del cielo lo spengo bevendo
Collirio
mi resti addosso più forte del fumo
passivo
lento, lento ah
non ti mento, mento mai
e ti penso spesso
sola dentro questo letto
Resto nuda per tutta la notte
resto nuda per tutta la notte
tranne la notte che morde
resto nuda per tutta
nuda per tutta
nuda per tutta la notte
resto nuda per tutta la notte
il sole non sorge
sfido la sorte
nuda per tutta
nuda per tutta la notte
Dimmi tutto quello che vuoi
sciogliendo cubetti di Ice
sulla mia spina dorsale fa male
che quasi mi piace
le nostre gambe
un incrocio di strade
è uno scontro frontale
il paradiso ha le porta bloccate
mai trovato la chiave
ma che fastidio
il rosso del cielo lo spengo bevendo
Collirio
mi resti addosso più forte del fumo
passivo
lento, lento ah
non ti mento, mento mai
e ti penso spesso
sola dentro questo letto
Resto nuda per tutta la notte
resto nuda per tutta la notte
tranne la notte che morde
resto nuda per tutta
nuda per tutta
Nuda per tutta la notte
resto nuda per tutta la notte
tranne la notte che morde
resto nuda per tutta
Ma che fastidio
il rosso del cielo lo spengo bevendo
Collirio
sola dentro questo letto
resto nuda per tutta la notte
resto nuda per tutta la notte
tranne la notte che morde
resto nuda per tutta
resto nuda per tutta
nuda per tutta la notte
resto nuda per tutta la notte
il sole non sorge
sfido la sorte
nuda per tutta
nuda per tutta la notte