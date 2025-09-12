Mondiali di atletica di Tokyo 2025, dove vedere le gare e chi sono le italiane da medaglia

Al netto di alcune sorprese, che ci auguriamo, ecco le atlete che potrebbero puntare concretamente al podio, e dove vederle

Foto di Luca Incoronato

Luca Incoronato

Pubblicato: 12 Settembre 2025 18:35

Mondiali atletica Tokyo 2025, dove vederli e le Azzurre favorite

Dal 13 al 21 settembre si terranno i Mondiali di atletica 2025. Un appuntamento molto atteso, soprattutto ora che l’Italia si ritrova in un momento particolarmente positivo per quanto riguarda l’atletica. Anche in Giappone, dunque, tenteremo di dire la nostra.

Sono stati convocati ben 90 atleti. Un numero considerevole, dal momento che mai così tanti azzurri hanno partecipato a un’edizione dei Mondiali di atletica. Tra i nomi principali spiccano Nadia Battocletti e Larissa Iapichino.

Dove vedere i Mondiali di atletica di Tokyo 2025

Buone notizie per gli appassionati di atletica. Anche i Mondiali di Tokyo 2025 saranno visibili in chiaro. La trasmissione è stata affidata alla Rai, che provvederà a fornire le dirette in due modi. Il primo è quello classico, che prevede il collegamento via TV. Il secondo, invece, è in streaming, sfruttando l’app RaiPlay.

Spazio poi ai canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Discovery+. La visione sarà inoltre garantita anche su Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Sarà infine possibile accedere al sito ufficiale di World Athletics ma, occorre specificarlo, lo streaming potrebbe vedere applicate delle restrizioni geografiche.

Le atlete possibili medagliate

Sono svariate le azzurre sulle quali saranno puntati moltissimi occhi. Ci sono infatti grandi aspettative per molte di loro. Parliamo ad esempio di Nadia Battocletti, pronta per i 5000 metri. Per lei un argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tanta voglia di addentare l’oro.

Nel salto in lungo troviamo invece Larissa Iapichino pronta a farci sognare. Le sue misure sono competitive ed è nella top 5 del ranking. Nella marcia 35 km c’è Antonella Palmisano, che ha dalla sua grande esperienza. Vedremo cosa otterrà la veterana. E poi:

  • Sara Fantini (martello) – Ha lanciato oltre i 70 metri e ha ottenuto piazzamenti importanti;
  • Asia Tavernini (salto in alto) – Molto competitiva con il suo PB di 1,92 m.s.

Mondiali atletica 2025, il calendario

Calendario Mondiali di atletica Tokyo 2025 – Finali
Giorno Ora Gara Fase Italiani
Sabato 13 settembre
13/09 01:00 35 km marcia M Finale CAPORASO, GIUPPONI, ORSONI
13/09 01:00 35 km marcia F Finale COLOMBI, GIORGI, PALMISANO
13/09 14:10 Getto del peso M Finale eventuali Fabbri, Ponzio, Weir
13/09 14:30 10.000 m F Finale BATTOCLETTI, PALMERO
13/09 15:20 Staffetta 4×400 m mista Finale ev. Italia
Domenica 14 settembre
14/09 01:00 Maratona F Finale LONEDO
14/09 12:10 Lancio del disco F Finale ev. Osakue
14/09 12:40 Salto in lungo F Finale ev. Iapichino
14/09 14:30 10.000 m M Finale
14/09 15:13 100 m F Finale ev. Dosso
14/09 15:20 100 m M Finale ev. Jacobs
Lunedì 15 settembre
15/09 01:00 Maratona M Finale AOUANI, CHIAPPINELLI, CRIPPA
15/09 13:10 Salto con l’asta M Finale ev. Bertelli, Oliveri
15/09 14:00 Lancio del martello F Finale ev. Fantini
15/09 14:55 3.000 m siepi M Finale ev. Zoghlami
15/09 15:20 100 m ostacoli F Finale ev. Carmassi, Carraro
Martedì 16 settembre
16/09 13:35 Salto in alto M Finale ev. Lando, Sioli, Sottile, Tamberi
16/09 14:00 Lancio del martello M Finale ev. Olivieri
16/09 15:05 1.500 m F Finale ev. Cavalli, Sabbatini, Zenoni
16/09 15:20 110 m ostacoli M Finale ev. Simonelli
Mercoledì 17 settembre
17/09 13:10 Salto con l’asta F Finale ev. Bruni, Molinarolo
17/09 13:50 Salto in lungo M Finale ev. Furlani
17/09 14:57 3.000 m siepi F Finale
17/09 15:20 1.500 m M Finale ev. Arese, Bussotti, Riva
Giovedì 18 settembre
18/09 12:23 Lancio del giavellotto M Finale
18/09 13:55 Salto triplo F Finale ev. Derkach, Saraceni
18/09 15:10 400 m M Finale ev. Scotti, Sito
18/09 15:24 400 m F Finale ev. Mangione, Polinari
Venerdì 19 settembre
19/09 13:50 Salto triplo M Finale ev. Dallavalle, Diaz
19/09 14:15 400 m ostacoli M Finale ev. Sibilio
19/09 14:27 400 m ostacoli F Finale ev. Folorunso, Muraro, Sartori
19/09 15:06 200 m M Finale ev. Desalu, Tortu
19/09 15:22 200 m F Finale ev. Fontana, Kaddari
Sabato 20 settembre
20/09 00:30 20 km marcia F Finale CURIAZZI, MIHAI, PALMISANO
20/09 02:50 20 km marcia M Finale COSI, FORTUNATO, PICCHIOTTINO
20/09 12:54 Getto del peso F Finale
20/09 14:05 Lancio del giavellotto F Finale
20/09 14:11 Eptathlon F – 800 m Finale GEREVINI
20/09 14:29 5.000 m F Finale ev. Battocletti, Del Buono, Majori
20/09 15:22 800 m M Finale ev. Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
Domenica 21 settembre
21/09 12:30 Salto in alto F Finale ev. Pieroni, Tavernini
21/09 12:35 800 m F Finale ev. Bellò, Coiro
21/09 12:50 5.000 m M Finale
21/09 13:00 Lancio del disco M Finale
21/09 13:25 Staffetta 4×400 m M Finale
21/09 13:40 Staffetta 4×400 m F Finale ev. Italia
21/09 13:55 Decathlon M – 1500 m Finale
21/09 14:10 Staffetta 4×100 m F Finale ev. Italia
21/09 14:20 Staffetta 4×100 m M Finale ev. Italia