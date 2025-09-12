Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Mondiali atletica Tokyo 2025, dove vederli e le Azzurre favorite

Dal 13 al 21 settembre si terranno i Mondiali di atletica 2025. Un appuntamento molto atteso, soprattutto ora che l’Italia si ritrova in un momento particolarmente positivo per quanto riguarda l’atletica. Anche in Giappone, dunque, tenteremo di dire la nostra.

Sono stati convocati ben 90 atleti. Un numero considerevole, dal momento che mai così tanti azzurri hanno partecipato a un’edizione dei Mondiali di atletica. Tra i nomi principali spiccano Nadia Battocletti e Larissa Iapichino.

Dove vedere i Mondiali di atletica di Tokyo 2025

Buone notizie per gli appassionati di atletica. Anche i Mondiali di Tokyo 2025 saranno visibili in chiaro. La trasmissione è stata affidata alla Rai, che provvederà a fornire le dirette in due modi. Il primo è quello classico, che prevede il collegamento via TV. Il secondo, invece, è in streaming, sfruttando l’app RaiPlay.

Spazio poi ai canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Discovery+. La visione sarà inoltre garantita anche su Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Sarà infine possibile accedere al sito ufficiale di World Athletics ma, occorre specificarlo, lo streaming potrebbe vedere applicate delle restrizioni geografiche.

Le atlete possibili medagliate

Sono svariate le azzurre sulle quali saranno puntati moltissimi occhi. Ci sono infatti grandi aspettative per molte di loro. Parliamo ad esempio di Nadia Battocletti, pronta per i 5000 metri. Per lei un argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tanta voglia di addentare l’oro.

Nel salto in lungo troviamo invece Larissa Iapichino pronta a farci sognare. Le sue misure sono competitive ed è nella top 5 del ranking. Nella marcia 35 km c’è Antonella Palmisano, che ha dalla sua grande esperienza. Vedremo cosa otterrà la veterana. E poi:

Sara Fantini (martello) – Ha lanciato oltre i 70 metri e ha ottenuto piazzamenti importanti;

Asia Tavernini (salto in alto) – Molto competitiva con il suo PB di 1,92 m.s.

