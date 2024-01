Matteo Alieno, dopo X Factor esce Normale: testo e significato

Fonte: IPA Matteo Alieno

Cos’è la normalità? Una domanda che ci poniamo continuamente, senza riuscire a dare una risposta. La stessa domanda se l’è posta Matteo Alieno, fresco reduce di X Factor 2023, che, con un carattere dolce e una voce in grado di sfiorare l’anima, ha saputo toccare le corde giuste sia dei giudici che degli spettatori del famoso talent show. Ora, Matteo Alieno lancia la sua carriera con Normale, brano prodotto in collaborazione con Motta. Scopriamo testo e significato.

“Normale”, significato della canzone

Normale è una canzone che racconta la sensazione di sentirsi fuoriluogo, normalizzando la possibilità di sentirsi diversi e alcune volte incompresi. Un brano che spiega l’imbarazzo, ma anche il coraggio di trovare un rifugio sicuro tra le braccia di un’altra persona. A proposito di Normale, Matteo Alieno, all’anagrafe Matteo Pierotti, ha raccontato: “Normale è una canzone onesta ed arriva in un momento preciso della mia vita in cui mi sono sentito spesso un po’ fuoriluogo (come sempre d’altronde). Al contrario delle altre volte però qui ho finalmente il coraggio e l’occasione di parlarne.”

Un coraggio che ha spesso espresso anche sul palco di X Factor, talent in cui, grazie alla guida di Ambra Angiolini, il cantautore si è sempre dimostrato delicato, gentile, regalando ai giudici e agli spettatori una parte di sé che spesso lo fa sentire come fosse un alieno. Ad arricchire la produzione di Normale, scende in campo Motta: il sound creato per l’occasione è elegante e a tratti ricercato, tagliato su misura per celebrare la vocalità di Matteo.

Fonte: IPA

“È stato bellissimo poter lavorare a questo pezzo assieme a Motta. Ricordo che mi ha accolto nel suo studio a Trastevere e per me è stato come respirare una nuova aria, vera linfa vitale e musicale. Lui ha segnato nel tempo il mio modo di fare musica: è un onore per me poter avere l’occasione di lavorare oggi insieme ad uno dei miei idoli. Per questo brano abbiamo parlato molto, ha voluto ascoltare bene il pezzo e poi ha deciso di togliere tutte le sovrastrutture per far uscire quello che volevo dire e farlo arrivare in modo immediato. Insomma, l’ho sentito presente e, inevitabilmente, normale. Proprio come me”.

“Normale”: testo della canzone di Matteo Alieno

Stasera devo uscire con un amico mio

Per parlare dei suoi problemi

Per non pensare ai miei

Ma Forse non mi va, è meglio se glielo dico

Ma se poi non esco, magari mi rattristo

Non faccio l’università lui che la fa

Non è che sta meglio di me

Non so dove andare ma chi lo sa non è che sta meglio di me

Mi basterebbe solo vivere con te

Parlare solo con te

Perché

Mi fai sentire normale

Perché

Mi fai sentire me

E la dovremmo smettere

Di guardare sempre gli altri

E cercare di imitarli quando ci sembrano belli

E Continuiamo a cercare una casa, ma non possiamo passare la vita a pagare l’affitto

in una casa in cui passiamo la vita a pagare l’affitto

non ho tanti soldi ma chi la ha

Non è che sta meglio di me

non sento tanto papà ma chi lo fa non è che sta meglio di me

Mi basterebbe vivere con te

Perché

Mi fai sentire normale

Perché

Mi fai sentire me

Perché mi fai sentire

Normale

Perché mi fai sentire

Me

Perché mi fai

sentire bene

Perché mi fai sentire

Me

Perché con te ho qualcosa da fare

Perché mi fai sentire

Me

Perché mi fai sentire normale

Chissà

Che cosa pensi

Te