Marina Suma, Sapore di mare al cinema 41 anni dopo: i protagonisti ieri e oggi

Fonte: IPA Marina Suma

La bella stagione è quasi giunta al termine, ma per rivivere le magiche atmosfere dell’estate italiana dei mitici anni Sessanta torna al cinema in versione restaurata di Sapore di mare. Un’operazione nostalgia per la pellicola diretta da Carlo Vanzina nel 1983 e che è rimasta nel cuore degli spettatori tanto da diventare un vero e proprio cult degli anni Ottanta, e che per una delle protagoniste, Marina Suma “è sempre attuale perché l’estate è un periodo in cui succedono tante cose”.

Sapore di mare, un film che ha segnato un’epoca

Simbolo della spensieratezza estiva da oltre quarant’anni, Sapore di mare racconta le avventure estive di un gruppo di giovani provenienti da famiglie di tutta Italia che si ritrovano a Forte dei Marmi.

Un film corale che racconta la tipica estate italiana, tra amori giovanili, nuove scoperte, qualche stereotipo e un umorismo leggero e spensierato (e a volte anche un po’ pecoreccio), che vede un cast d’eccezione.

C’è Luca, il personaggio interpretato da Jerry Calà, che insieme al fratello Felicino (interpretato da Christian De Sica) rappresentano i tipici rampolli milanesi che arrivano in Toscana con un pizzico di ostentazione. La loro storia si intreccerà con quella di due fratelli napoletani, Paolo (Angelo Cannavacciuolo) e Marina (Marina Suma): Paolo s’innamorerà infatti di Susan (Karina Huff), la fidanzata di Felicino, mentre Luca avrà una tenera storia con Marina.

Fonte: IPA

Ci sono poi Gianni (Gianni Ansaldi) e i suoi tormenti amorosi: metterà in dubbio il suo amore per Selvaggia (Isabella Ferrari) per via di un’infatuazione per Adriana (Virna Lisi), donna dal fascino “maturo”, che ammetterà di aver flirtato con lui solo perché voleva sentirsi ancora giovane.

A contribuire al successo stellare del film, oltre al cast, anche l’ambientazione e la colonna sonora azzeccatissima – come Abbronzatissima di Edoardo Vianello che ha un cameo in una scena – che riescono a fotografare la società dell’epoca.

I protagonisti ieri e oggi

Sapore di mare vede la partecipazione di alcuni dei volti più celebri del panorama della commedia italiana (e non solo), confermandone il successo di alcuni e lanciandone altri. Basti pensare a Christian De Sica, che allora non era un attore ancora affermato e che rinunciò a un altro ruolo con un cachet migliore per partecipare al film dei Vanzina, convinto che avrebbe fatto decollare la sua carriera.

La pellicola consacrò Jerry Calà, che ai tempi rimase talmente tanto affascinato dal copione che decise di accettare il ruolo con un compenso inferiore. Discorso diverso per Virna Lisi, identificata allora come attrice drammatica e che dimostrò il suo grandissimo talento vincendo il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

Fonte: IPA

Sia Isabella Ferrari che Marina Suma furono lanciate dal film dei fratelli Vanzina: entrambe diventarono prima due dei volti della commedia italiana, per poi dedicarsi a ruoli più drammatici. “E’ un’emozione forte rivederlo sul grande schermo perché ha segnato un’epoca. Un periodo che riporta la mente al periodo dell’adolescenza e dell’estate”, ha raccontato Suma all’Adnkronos. “Molti di loro sono attaccatissimi alla scena finale in cui io e il personaggio di Jerry Calà ci guardiamo. Direi che racchiude l’essenza del film. In quello sguardo c’è la nostalgia e la malinconia per la fine di un amore, dell’estate. E ci si chiede se quei momenti torneranno”.

Destino diverso invece per Karina Huff, che è rimasta legata ai fratelli Vanzina per molti anni, recitando in molte delle loro commedie. L’attrice è scomparsa nel 2016 a causa di una recidiva di un tumore al seno scoperto nel 2008.

Fonte: IPA

Angelo Cannavacciuolo – che ai tempi di Sapore di mare era legato sentimentalmente a Marina Suma, parecchio gelosa del fidanzato durante le scene d’amore con Virna Lisi – dopo qualche ruolo al cinema decise di abbandonare la recitazione per dedicarsi alla scrittura di romanzi di successo. Gianni Ansaldi invece ha deciso di dedicarsi alla passione per la fotografia, collaborando come fotografo ritrattista con il quotidiano Il Secolo XIX.