Mara Venier lontana dalla Rai, il vero motivo delle incomprensioni su Domenica In

La conduttrice veneta non avrebbe gradito il nome in affiancamento da settembre, la ragione dei dissapori tra Mara Venier e Rai

Negli ultimi anni, Mara Venier è stata il volto rassicurante delle domeniche televisive italiane. Eppure, nonostante il legame profondo con Domenica In e un rapporto di lunga data con il pubblico, il futuro della conduttrice in Rai sembra sempre più incerto. Tra tensioni interne, scelte non condivise e un contratto in scadenza, il suo nome oggi appare al centro di una delicata trattativa che potrebbe segnare una svolta clamorosa nella sua carriera. E che nemmeno lei aveva previsto.

Il motivo della rottura tra Mara Venier e Rai

La frattura, secondo fonti vicine alla produzione, si sarebbe aperta nel momento in cui è emersa l’ipotesi di un suo coinvolgimento fisso a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio ora trasmesso sul Nove. Una proposta che è apparsa da subito difficilmente conciliabile con l’esclusiva ancora in vigore con la Rai e che resta in piedi fino alla scadenza imminente del contratto. La partecipazione di uno dei nomi di punta della tv di stato a una trasmissione concorrente – per di più in onda la stessa domenica – è sembrata subito una prospettiva poco digeribile per Viale Mazzini, poco avvezza a cedere i suoi talent ai competitor. Soprattutto a Fabio Fazio, con il quale i rapporti sono delicati ormai da tempo.

Il contratto che lega Mara Venier alla Rai è infatti in scadenza e necessiterebbe di una revisione formale per permettere simili aperture. Una deroga, insomma, che al momento l’azienda non sembrerebbe intenzionata a concedere, anche per non creare un precedente rischioso in termini di gestione del proprio parterre di artisti.

Il nome che voleva Mara Venier a Domenica In

Ma la questione è più complessa. Il vero terreno di scontro sarebbe Domenica In stessa. In un recente incontro con il direttore Angelo Mellone, Mara Venier avrebbe manifestato la sua disponibilità a restare al timone del programma, ma solo a precise condizioni. Tra queste, la richiesta di poter contare sulla sua abituale squadra di lavoro, in particolare sul regista Duccio Forzano. Una volontà, questa, che si scontra con il progetto di riforma interna denominato polo regia, con cui la Rai punta a valorizzare professionalità già presenti in organico.

Il punto più spinoso sembra comunque essere un altro: la mancata condivisione delle scelte editoriali. A far traboccare il vaso sarebbe stata la decisione – presa senza consultarla – di affiancarle Gabriele Corsi nella conduzione della prossima edizione. Una decisione presentata come definitiva in occasione dei palinsesti Rai del 27 giugno, a cui la conduttrice ha deciso di non prendere parte preferendo partire per un viaggio con la famiglia, e in particolare con il marito Nicola Carraro, che sta lentamente riacquistando la salute.

Stando a quanto trapelato, la conduttrice avrebbe auspicato una linea editoriale più orientata all’approfondimento, suggerendo un nome come quello del giornalista Tommaso Cerno per affiancarla. Una proposta che, sebbene discussa nei mesi precedenti, non avrebbe trovato spazio nella struttura definitiva del programma. Tutto ciò lascia presagire che l’idillio tra Mara Venier e la Rai sia ormai al capolinea, ma solo nelle ultime ore si aperto uno scenario inatteso. Secondo quanto indicato dal giornalista Giuseppe Candela, il nome di Gabriele Corsi non sarebbe più così certo come qualche settimana fa. Insomma, Domenica In scricchiola ancora prima di iniziare. Non ci resta che aspettare.