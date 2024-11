Caterina Balivo slitta, a che ora va in onda La Volta Buona

Fonte: IPA Caterina Balivo

Slitta il consueto appuntamento con La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Tutta “colpa” delle elezioni americane: in una giornata turbolenta come questo 6 novembre (ancora 5 negli USA) era d’obbligo che la rete ammiraglia cambiasse programmazione. Ma niente paura, i telespettatori devono soltanto attendere un’ora in più del solito, giusto il tempo di concludersi lo Speciale del TG1 dedicato alla vittoria di Donald Trump e alla situazione americana.

A che ora va in onda La Volta Buona

Nella giornata di oggi 6 novembre 2024, la consueta programmazione pomeridiana di Rai Uno ha subito un cambiamento. La volta Buona, infatti, contenitore pomeridiano del primo canale della rete pubblica, ha subito uno slittamento di orario di quasi un’ora. Come annunciato sulla pagina social ufficiale della trasmissione televisiva, infatti, la puntata è andata in onda alle 15 e non alle 14.05 come di consueto: “Caterina Balivo vi aspetta alle 15 a La Volta Buona dopo lo speciale del TG1 dedicato alle elezioni americane”.

Alla base di questa scelta c’è stata la contingenza con le elezioni americane e la nuova nomina di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. È stato mandato in onda, quindi, uno speciale del telegiornale proprio su quest’importante fatto storico.

In aggiornamento…