Fonte: IPA-Getty Images Ke Huy Quan, da Indiana Jones e i Goonies al premio Oscar

Quando Ke Huy Quan, attore vietnamita naturalizzato statunitense ha trionfato alla notte degli Oscar nella categoria miglior attore non protagonista, ed è stato chiamato sul palco da Harrison Ford, che presentava il premio e lo ha proclamato vincitore, forse non tutti hanno apprezzato il valore simbolico dell’abbraccio tra i due attori. Perché non tutti conoscono la storia di Ke Huy Quan, né associano il suo nome a due film cult degli Anni ’80, di cui è stato protagonista da bambino. E quindi non sanno che Ke e Harrison si conoscono da 40 anni e Ford è stato il “papà-mentore” di Ke.

Fonte: Getty Images

Ke Huy Quan, da Indiana Jones e i Goonies all’Oscar

Ebbene sì: Ke Huy Quan, classe 1971, nato a Saigon ma cresciuto negli Usa, è stato rispettivamente Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto, nel 1984, e Richard “Data” Wang, l’inventore del gruppo, ne I Goonies del 1985.

Dopo diciannove anni di assenza dallo schermo, Ke nel 2021 è tornato a recitare sul grande schermo nel film Alla scoperta di ‘Ohana, mentre l’anno seguente ha interpretato Waymond Wang in Everything Everywhere All at Once, ruolo per il quale è stato premiato con l’Oscar al miglior attore non protagonista, un Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e un Critics’ Choice Award, oltre che una nomination al Premio BAFTA.

Fonte: Getty Images

Ke Huy Quan, coreografo degli stunt grazie al taekwondo

Una parabola davvero incredibile per l’attore che pur non comparendo mai direttamente nei film per tanti anni, non si è mai allontanato del tutto dal mondo del cinema, anzi. Avendo studiato taekwondo con il Maestro Philip Tan sul set di Indiana Jones e il tempio maledetto ed essendosi appassionato a tale disciplina è stato poi discepolo del Maestro Tao-liang Tan, il quale affinò e migliorò la sua tecnica di combattimento. Proprio grazie ai suoi studi sul taekwondo ha lavorato come coreografo degli stunt per i film X-Men e The One.

Ma il pubblico lo ha amato tantissimo nei ruoli di Short e Richard e in fondo questo Oscar, guadagnato per un film molto particolare, che non tutti sicuramente apprezzeranno, per i figli degli anni ’80 è anche un riconoscimento postumo per i due indimenticabili capolavori cui ha preso parte da bambino.

Fonte: Getty Images

Fonte: IPA