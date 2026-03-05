Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 6 marzo 2026: il passato scomodo della Craveri

Ufficio stampa Rai Marcello ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato «Paradiso delle signore» -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 121. Ecco le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026

Nella puntata precedente del 5 marzo

Nella puntata di giovedì 5 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Enrico crede che la possibile causa della misteriosa malattia, che colpisce alcuni bambini, sia dovuta a un avvelenamento da contatto con un terreno o con un’acqua contaminata. Roberto e Marcello hanno opinioni diverse sull’offerta della Craveri, mentre le Veneri concordano sulla qualità e la modernità della sua lingerie. Concetta ha accettato la proposta di Marcello, ma è in ansia per il discorso che dovrà tenere in pubblico. Rebecca consegna la lettera di zia Sandra a Cesare, che si presenta da Irene urlandogli tutta la sua delusione.

Anticipazioni della puntata del 6 marzo 2026

Enrico torna dalla Svizzera con il farmaco destinato a curare i bambini malati, ma è un medicinale che costa e Umberto assicura che farà una donazione per quelli che non hanno possibilità economiche. Marcello dà il via all’apertura dell’angolo lingerie, ma viene a sapere che l’azienda della Craveri ha dei debiti che gettano ombra sulla sua affidabilità e chiede chiarimenti, scoprendo il suo passato. Irene decide di affrontare Cesare.