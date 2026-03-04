Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 marzo 2026: Odile in difficoltà e Valeria non si arrende

Ufficio stampa Rai Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 120. Ecco le anticipazioni di giovedì 5 marzo 2026: Marcello rifiuta la proposta di Valeria, ma lei non si arrende. Odile è in difficoltà.

Nella puntata precedente del 4 marzo 2026

Enrico crede che la possibile causa della misteriosa malattia, che colpisce alcuni bambini, sia dovuta a un avvelenamento da contatto con un terreno o con un’acqua contaminata. Roberto e Marcello hanno opinioni diverse sull’offerta della Craveri, mentre le Veneri concordano sulla qualità e la modernità della sua lingerie. Concetta ha accettato la proposta di Marcello, ma è in ansia per il discorso che dovrà tenere in pubblico. Rebecca consegna la lettera di zia Sandra a Cesare, che si presenta da Irene urlandogli tutta la sua delusione.

Anticipazioni della puntata del 5 marzo 2026

Marcello rifiuta la proposta di Valeria, ma l’imprenditrice non si arrende, determinata a rilanciare la sua offerta. Marcello chiede a Concetta di diventare il volto della nuova marca di lavatrice, ma lei non sa se accettare o meno. Il clima teso tra Ettore e Umberto mette Odile in una posizione difficile. Avuta la conferma che i disturbi dei bambini sono dovuti a un avvelenamento da metalli pesanti trovati in un terreno, dove i piccoli giocano, Enrico compie un gesto importante. Irene affronta Rebecca e ne esce ferita, ma trova sostegno in Johnny.