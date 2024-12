Fonte: IPA Alfonso Signorini

Le ultime puntate del Grande Fratello hanno riservato ai telespettatori diverse sorprese. Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island, ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia, dove, dapprima, si era riavvicinata all’ex fidanzato Alfonso D’Apice, da cui si era separata durante la sua partecipazione al reality show estivo, per poi tornare, in seguito, dal suo tentatore e nuovo fidanzato Stefano Tediosi.

Ma anche la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha vissuto un turbine di emozioni nell’ultimo periodo, visto che i due sono stati divisi per diverso tempo tra Tugurio e casa principale.

Non sono mancati, ovviamente, nemmeno gli scontri, al centro dei quali si è trovata, soprattutto Helena Prestes, che potrebbe essere alla base anche in una strana interruzione della diretta quotidiana del reality show, avvenuta nel corso della serata del 12 dicembre 2024.

Grande Fratello, l’interruzione della diretta

Dopo un anno di pausa, è tornata la diretta 24 ore su 24 al Grande Fratello. Nella scorsa edizione, infatti, gli affezionati telespettatori del reality show hanno potuto seguire le avventure degli inquilini della casa più spiata d’Italia solo fino alle 2 di notte, visto che dopo le telecamere del programma televisivo si spegnevano fino alle 9 del mattino seguente.

Ma, nella serata del 12 dicembre 2024, c’è stata una nuova zona d’ombra nella diffusione in diretta dello show, visto che dalle 22 in avanti, per circa un’ora il pubblico da casa non ha potuto seguire cosa accadeva nella casa. Questo buco nel live del Grande Fratello ha fatto infuriare i telespettatori e anche nascere diverse ipotesi sulla sua natura.

In molti hanno analizzato gli ultimi momenti di trasmissione televisiva in diretta per provare a capire se qualcosa, che fosse avvenuto nella casa, potesse aver convinto la produzione a prendere una pausa dal live. Si tratterebbe, ovviamente, di qualcosa di particolarmente grave che avrebbe costretto gli autori a intervenire ed, eventualmente, a redarguire i concorrenti.

Visto che in molti hanno raccontato che Helena Prestes e Jessica Morlacchi stessero discutendo prima dell’interruzione, alcuni utenti hanno ipotizzato che la lite tra le due avesse raggiunto un livello non compatibile con la diretta televisiva. Dello stesso parere anche Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha detto la sua a riguardo: “Fonti attendibili fanno sapere che in casa qualcuno avrebbe fatto un gesto poco consono alla situazione. E sarebbe arrivata da lì la decisione di sospendere la live e richiamarli tutti all’attenzione!”. In altri hanno ipotizzato che questo forte gesto fosse stato commesso proprio dalla cantante dei Gazosa.

Diretta del GF interrotta, l’ipotesi maltempo

Malgrado in molti hanno pensato che la diretta del Grande Fratello fosse stata interrotta per censurare degli atteggiamenti non adatti a una diretta televisiva, sembra che la notte dell’interruzione stesse imperversando su Roma un forte maltempo che avrebbe portato a dei problemi tecnici.

Sembra che, infatti, in casa fosse mancata per pochi secondi la luce, prima della sospensione della diretta del reality show. Altri utenti, invece, scagionano da ogni accusa Jessica Morlacchi ricordando che lei non stesse affatto litigando con Helena Prestes in quel momento, ma al contrario fosse intenta a ballare con Tommaso Franchi.