Il 27 gennaio è dal 2005 il giorno dedicato alla memoria delle vittime della Shoah. Un argomento sempre attuale e da non far cadere mai nel dimenticatoio. Infatti anche i palinsesti delle rete televisive sono stati cambiati per l’occasione e per dare spazio a momenti di riflessione e ricordo di uno dei genocidi peggiori della storia mondiale. Sia Mediaset che Rai, quindi, cambieranno la loro programmazione per l’occasione.

Giorno della Memoria, i cambiamenti nei palinsesti di Mediaset

Il Giorno della Memoria ricorre il 27 gennaio prossimo. Nel corso di questa giornata particolare, molte sono le iniziative promosse per trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di questa pagina buia della storia, al fine di scongiurare qualsiasi possibile nuova devianza razzista. Ma la ricorrenza mondiale è anche il miglior modo per commemorare le vittime dell’Olocausto.

A tal fine Mediaset ha deciso di apportare delle modifiche al palinsesto. Su Canale 5 si comincerà a trattare quest’argomento delicato già di mattina. La puntata di Super Partes, infatti, verrà dedicata a quest’argomento. Safiria Leccese ricorderà l’orrore del genocidio, sabato 27 gennaio alle 10,15. Il tema tornerà, nella seconda serata della rete televisiva, quando verrà mandato in onda lo Speciale TG5: Memoria – Ora più che mai. Ospiti dell’approfondimento giornalistico saranno Sami Modiano ed Edith Bruck, e il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni.

Su Rete Quattro, invece, verranno mandati in onda due film sull’argomento. Alle 16 sarà possibile riflettere su La 25a ora, mentre, in prima serata, verrà trasmesso Schindler’s List, capolavoro di Steven Spielberg. In seguito sarà la volta del docufilm Racconti di Libertà – Shoah.

Molti gli appuntamenti anche su Focus, dove verrà dedicata al ricordo l’intera serata del 27 gennaio con diverse produzioni: Vita quotidiana ad Aushwitz – Un giorno di ordinario terrore, in prima visione assoluta; Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank, Fossoli: anticamera per l’Inferno. La rete televisiva continuerà ad affrontare il tema anche domenica 28 gennaio dalle ore 14.30, con: Stalingrad – L’ora della forza; Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 Bambini; Le donne di Ravensbruck e la riproposizione di Speciale TG5: Memoria – Ora più che mai; Vita quotidiana ad Auschwitz – Un giorno di ordinario terrore; Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank.

Oltre ai cambi di programmazione, l’azienda televisiva ha deciso di mandare in onda su ogni canale una campagna istituzionale, intitolata Viva La Memoria, che mette insieme diverse video-testimonianze.

Giorno della Memoria, i cambiamenti nei palinsesti della Rai

Il Giorno della Memoria è un argomento così importante da essere trattato da tutte le rete televisive. Così, oltre Mediaset, anche la Rai ha creato una programmazione ad hoc per commemorare questo giorno così importante. Rai Cultura e Rai Storia, da giorni stanno approfondendo l’argomento con diverse produzioni e continueranno nel weekend.

Giorno 27 gennaio 2024 il Tg1 seguirà la celebrazione in programma al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rai Due dedicherà alla commemorazione la sua prima serata. La rete televisiva manderà in onda, infatti, alle 21.20, il film Un sacchetto di biglie, film francese del 2017, di Christian Duguay. Protagonisti due fratelli parigini che lottano per salvarsi, dopo l’occupazione tedesca.