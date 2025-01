Fonte: IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è uno dei volti della domenica in Rai. Il successo riscosso dal suo Da noi… a ruota libera ne è la prova. Un traguardo non semplice, considerando come si ritrovi tra Domenica In e Verissimo. La rete dimostra di credere molto in lei e da domenica 5 gennaio ha inizio la sesta stagione di Fame D’Amore, in onda su Rai 3.

Cos’è Fame D’Amore

Francesca Fialdini alla conduzione di un programma dai temi delicati, che pare a un gran numero di persone e, in generale, di famiglie. Quando si parla di problematiche psicologiche, infatti, si fa riferimento a una battaglia quotidiana condotta tanto dai soggetti interessati quanto da chiunque stia loro vicino.

Appuntamento fissato per domenica alle ore 23:15 su Rai 3, con il via dal 5 gennaio 2025. Fame D’Amore racconta “le storie più intime e dolorose dei giovani alle prese con disturbi psicologici”. In particolare i temi cardine saranno:

anoressia;

bulimia;

binge eating;

depressione;

ansia;

autolesionismo;

difficoltà relazionali.

Problematiche che non conoscono generazione, di fatto, anche se tutti possono facilmente riscontrare un aumento percentuale notevole tra Millennial e Gen Z.

La società muta e le incertezze sono in costante aumento. Essere oggi in una fase di transizione può risultare traumatico e i disturbi del comportamento rappresentano un’ombra potenzialmente in agguato per chiunque.

Nel corso del programma viene dato spazio al racconto dei protagonisti, con il supporto delle parole di chi giornalmente li aiuta e sostiene: educatori, nutrizionisti, psicologi e psichiatri.

Le anticipazioni di domenica 5 gennaio

Il viaggio di Francesca Fialdini ha inizio dapprima nelle case dei giovani pronti a raccontarsi. In seguito saranno analizzati i momenti chiave delle cure e, infine, si svelerà il ritorno a casa, “pronti a ricostruire la propria vita”.

Certi problemi vengono patiti in silenzio, in camera, chiusi in casa e lontani dal mondo. Si viene divorati dall’interno e chiedere aiuto è a dir poco complesso. Non si vede una soluzione possibile e per questo il processo di cura è tutt’altro che semplice. Dare voce a queste storie è dunque più importante che mai, “per far capire che non sono soli e che chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza”. Queste le parole della Fialdini, che ha sottolineato come si voglia raccontare la malattia ma, al contempo, anche l’insieme delle tante sfaccettature, vere e umane, della vita dei protagonisti.

Le anticipazioni ci svelano alcuni protagonisti di questa nuova stagione:

Sara – Musicista in lotta contro l’anoressia;

Paride – Giovane che soffre di anoressia e depressione;

Ludovica – Modella che lotta contro anoressia e bulimia;

Gaia – Pasticcera che ha fronteggiato anoressia e bulimia;

Francesca – Mamma di due figli che da anni lotta contro l’anoressia;

Maria – Ginnasta che fronteggia una forma di bulimia molto grave, dopo anni di anoressia.

La puntata di domenica 5 gennaio 2025 ruota intorno a Sara, violinista ventenne di Trieste, da alcuni mesi afflitta da una grave anoressia. Oggi è ricoverata a Piancavallo, al fine di poter fronteggiare la sua malattia.

Spazio poi a Gaia, pasticcera che ha sviluppato dei seri disturbi alimentati. Dopo una fase bulimica, è tornata a soffrire come in passato di anoressia purging, il che le provoca frequenti crisi di vomito. Ora è ricoverata a Piancavallo ma spera di poter presto tornare alla sua vita di tutti i giorni.