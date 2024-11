Anticipazioni Domenica In, ospiti del 3 novembre: da Ballando con le Stelle a Kabir Bedi

Fonte: IPA Mara Venier

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. Domenica 3 novembre 2024 ampio spazio sarà dedicato, come di consueto, a Ballando con le Stelle, il dancing show del sabato sera di Rai1. Ma si parlerà anche di cinema, attualità e musica, con diversi e numerosi ospiti pronti a raccontarsi e confidarsi nel salotto di zia Mara.

Gli ospiti di Domenica In di domenica 3 novembre 2024

La nuova puntata di Domenica In si aprirà con un talk sulla sesta puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato sera. A commentare quanto accaduto in pista da ballo i concorrenti ballerini, Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini, con le rispettive maestre di ballo, Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno invece Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.

In vista dell’uscita del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, sarà presente a Domenica In la signora Teresa Manes, la madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è tolto la vita nel 2012 perché vittima di bullismo. Un’intervista cuore a cuore con Mara Venier, che sarà anche un momento di profonda riflessione.

Spazio poi a Red Canzian, che interverrà per presentare il suo libro autobiografico Cento parole. Un’occasione per fare un bilancio personale e professionale, in cui lo storico bassista dei Pooh allarga lo sguardo agli eventi che ha vissuto sul palco e fuori, ai valori che lo ispirano, agli affetti nei quali trova rifugio e riparo e ai progetti che coltiva incessantemente con instancabile entusiasmo.

A Domenica In anche Marco e Marianna Morandi, i figli del più noto Gianni Morandi, che parleranno del loro nuovo spettacolo dal titolo Benvenuti a casa Morandi, in tour nei teatri di tutta Italia per la regia di Pino Quartullo. In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro tata che è passata a miglior vita e scoprono che questa donna li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta.

Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante. A tutto questo si aggiunge un traslocatore, ex ballerino, che si invaghisce di Marianna e che sarà difficile da contenere. Per Marianna Morandi, ex compagna di Biagio Antonacci, si tratta di un ritorno sulle scene dopo tanto tempo passato a fare la madre.

A Domenica In anche Kabir Bedi e Bejji & Fede

Kabir Bedi interverrà a Domenica In per raccontare il suo nuovo impegno, sarà infatti il protagonista del film tv in onda in prima serata su Rai1, domenica 3 novembre, dal titolo Questione di stoffa. Una favola moderna che vede protagonista la sartoria Mampresol, che è da decenni uno dei fiori all’occhiello di Bassano del Grappa. L’impresa va a gonfie vele finché l’indiana Rani e il fratello Dev non arrivano in città per aprire un’altra sartoria nella stessa strada, imponendo prezzi concorrenziali e un assortimento di tessuti mai visti prima.

Infine Benji & Fede si esibiranno con il loro nuovo singolo Estate punk, contenuto nel nuovo album Rewind. Nel corso della puntata ci saranno inoltre alcuni appelli per la raccolta fondi a favore dell’A.I.R.C.