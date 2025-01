Fonte: IPA Bianca Guaccero e Nek

Una coppia decisamente interessante, quella composta da Bianca Guaccero e Nek. Insieme per Dalla strada al palco, un talent alquanto originale che la Rai ha deciso di promuovere con la prima serata. Un test importante, che per ora sta ripagando le attese. Ecco cos’è successo nella puntata di venerdì 17 gennaio.

Madre e figlio sui pattini. Voto: 7

Bella storia, quella di Nancy e suo figlio Yves, che propongono una performance come pattinatori acrobatici. Parlano un po’ di loro e spiegano come quest’esibizione fosse stata organizzata in maniera ben differente. Lui avrebbe infatti dovuto esibirsi con l’ex fidanzata.

Le cose non hanno funzionato e allora la madre è intervenuta. Per quanto sia cresciuta in una famiglia circense, non si cimentava con il pattinaggio da ben otto anni. Per amore di suo figlio, però, si è rimessa in gioco: 738 voti.

Zio Potter il mago. Voto: 6

Aldo Nicolini si fa chiamare Zio Potter e vive della sua “magia”. È un illusionista di 60 anni che vive in Brianza. In studio “perde la testa” e racconta un po’ di sé. È un sopravvissuto a un arresto cardiaco, il che gli ha reso chiaro quanto esibirsi fosse tutto per tutti: “Quando mi sono svegliato, il mio primo pensiero è stato non riuscire a salire più sul palco”. 665 voti.

Cantante da bar. Voto: 6

Il web ha premiato Mario Peluso con i suoi video mentre canta dietro al bancone di un bar. Sogna però di diventare un cantante professionista, seguendo le orme del suo artista preferito: Gigi D’Alessio. Si ritrova a poter cantare proprio con lui, esibendosi con Non dirgli mai. Un dolce duetto che sa di sogno realizzato: 689 voti.

Il tip tap scaccia la timidezza. Voto: 7

Federica Barbieri è giovanissima e coltiva una profonda passione per il tip tap. Ha appena 18 anni ed è svizzera, per quanto nata da genitori italiani. Esibirsi è per lei anche una terapia contro la timidezza che l’affligge. Ha seguito il suo sogno, sostenuta passo dopo passo da sua madre Cinzia, arrivando anche a studiare a Boston: 740 voti.

L’amore acrobatico. Voto: 7

L’amore tra Manuel e Jonny è di quelli che fanno brillare gli occhi. I due si guardano e cercano, felici d’essersi trovati nonostante i Paesi differenti (Catania e Manchester). Sposati da un anno e mezzo, hanno proposto un’esibizione acrobatica davvero eccellente: 741 voti.

La pianista e la mamma. Voto: 8

La storia di Denisa commuove, e non poco. Ha 26 anni e vive a Torino ma è rumena. Ha studiato pianoforte al Conservatorio e si esibisce in strada da ormai 11 anni. La sua storia famigliare colpisce tanto, dal momento che la separazione dei suoi genitori, quando aveva appena 3 anni, le ha cambiato la vita.

Un anno dopo si è trasferita dal padre e due anni fa lo ha perso per sempre. Da ormai cinque anni non vede sua madre e suo fratello, che vivono a Saragozza. Oggi la sua vita è sua figlia di 7 anni. Nek e Bianca Guaccero la sorprendono con una visita da parte di sua madre. Lacrime per lei e per noi: 785 voti.

Il viaggio della speranza. Voto: 8

La vita segue percorsi inaspettati e sorprendenti. Lo sa bene Chris Obey, che ha 26 anni e 10 anni fa è giunto in Italia dal porto di Tripoli, sopravvivendo a un “viaggio della speranza” in mare. Originario della Nigeria, vive a Palermo ed è un cantante di strada.

È sposato e sua moglie, di Milano, ha accettato di cambiare vita e trasferirsi in Sicilia. Hanno due figli e in studio canta Imagine di John Lennon, per poi ritrovarsi al fianco di Malika Ayane per Redemption Song di Bob Marley: 699 voti.

L’avvocata mancata. Voto: 7

Cantare per strada è una vocazione, o quasi. Di certo per Ginevra Giuli è il sogno di una vita. Si è esibita per la prima volta in via del Corso a Roma, senza più fermarsi. Le dà gioia, di certo ben più di una laurea in Giurisprudenza (percorso che ha abbandonato). Canta Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina e vola in finale: 802 punti.