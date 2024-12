Da noi… A ruota libera non va in onda stasera 1 dicembre: cambio programmazione Rai

Fonte: IPA

Stasera, domenica 1 dicembre, non va in onda il consueto appuntamento con Da noi… A ruota libera, il contenitore di Rai 1 dedicato alle storie, alle emozioni e ai personaggi capitanati dalla guida esperta di Francesca Fialdini. Ogni domenica la conduttrice racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni di vario tipo, alternando storie di persone famose e altre di persone comuni, tutte caratterizzate da un unico comun denominatore: l’amore e la positività. Tra racconti all’insegna del buonumore e riflessioni più profonde, Francesca Fialdini ospita ogni settimana nel salotto di Rai 1 tante storie di persone che si raccontano senza filtri.

Domenica 1 dicembre però la consueta puntata di Da noi… A ruota libera non andrà in onda per lasciare spazio ad un altro importante appuntamento.

Da noi… A ruota libera, domenica 1 dicembre spazio alla finale dello Zecchino D’Oro

Cambio programmazione per la domenica pomeriggio di Rai 1: stasera infatti il consueto appuntamento con Da noi… A ruota libera non va in onda e, al posto del programma di Francesca Fialdini, gli spettatori di Rai 1 troveranno Carlo Conti. Il celebre e amato conduttore, prossimo capitano di Sanremo 2025, è infatti pronto per presentare la finale dello Zecchino d’Oro.

Dalle 17.20 e fino alle 20 circa, Carlo Conti sarà in onda su Rai 1 al timone di uno dei programmi storici della rete ammiraglia Rai: giunto alla sua 67° edizione, lo Zecchino d’Oro è ormai un appuntamento fisso per grandi e piccini e, anche questa volta, solo una delle 14 canzoni finaliste porterà a casa la vittoria.

Le semifinali della gara canora dedicata ai più piccoli si sono tenute venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre, con la conduzione di Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni: domenica 1 dicembre invece toccherà a Carlo Conti decretare finalmente il vincitore di questo festival musicale storico.

Proprio pochi giorni fa lo stesso Carlo Conti aveva dichiarato che, nonostante l’impegno nel preparare il Festival di Sanremo, non avrebbe lasciato lo Zecchino d’Oro, specificando anche che tutti i bambini in gara sono già voincitori e che “Non è il bambino a vincere, ma la canzone”.

Era il lontano 1959 quando andò in onda la prima puntata dello Zecchino d’Oro e oggi, giunto alla sua 67° edizione, il Festival può fregiarsi anche di un importante riconoscimento: nell’aprile 2008 è stato infatti insignito della targa Patrimoni per una cultura di pace consegnata nel corso di una cerimonia organizzata dai Club e Centri UNESCO. Quest’anno inoltre l’edizione è particolarmente sentita visto che coincide con le celebrazioni per i 70 anni sia della Rai che dell’Antoniano.

Quando andrà in onda la prossima puntata di Da noi… A ruota libera

Il programma di Francesca Fialdini Da noi…A ruota libera slitta dunque di una settimana e andrà nuovamente in onda domenica 8 dicembre. La scorsa settimana la conduttrice aveva ospitato in studio, tra gli altri, l’attrice Claudia Gerini, impegnata al cinema con il nuovo film thriller Il Corpo, uscito il 28 novembre, ma anche la coppia Federica Nargi e Luca Favilla, protagonisti di Ballando con le Stelle, il comico ed attore Lello Arena e Francesco Baffo, il giovane che ha esordito con la serie Don Matteo.

Francesca Fialdini e il suo salotto torneranno dunque in onda l’8 dicembre per tenere compagnia ai telespettatori anche durante il giorno di festa e, in replica, sul portale RaiPlay, dove sarà possibile recuperare gratuitamente e in qualsiasi momento la puntata.