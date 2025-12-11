Come sta Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Riccardo Chailly

Come sta Riccardo Chailly dopo il malore la Lady Macbeth alla Scala? Il maestro si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero buone.

Come sta Riccardo Chailly dopo il malore

Riccardo Chailly, come riporta il Corriere della Sera, ha trascorso la notte presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano. Secondo le ultime notizie i suoi valori sono buoni ed è stato sottoposto ad una terapia. A rivelarlo è stata la moglie Gabriella che ha inviato un messaggio diretto ai professori d’orchestra dopo quanto accaduto ieri sera alla Scala.

Chailly si era sentito male durante l’esecuzione di Lady Macbeth, uno spettacolo piuttosto impegnativo sia per la sua particolarità che per la durata. Tanto che lo stesso maestro l’aveva definito diverse volte come “al limite dell’eseguibile”. Comporta infatti un grandissimo sforzo fisico, sia per i cantanti che per il direttore d’orchestra.

Nonostante ciò durante la prima, andata in scena il 7 dicembre, lo spettacolo era stato un trionfo, arrivando alla fine con ben undici minuti di applausi. Qualche tempo fa Chailly aveva spiegato che portare in scena lo spettacolo alla Scala “non era un atto di coraggio ma un atto dovuto verso un opera che ha perso tempo per vicende storiche”, facendo riferimento alla censura subita da parte di Stalin.

Se la messa in scena del 7 dicembre era filata liscia, nel corso di quella dell’8 dicembre il maestro ha accusato un malore, forse a causa del fortissimo stress che comporta la preparazione di questo spettacolo così complesso e dall’altissima difficoltà tecnica.

Chailly, che è stato da poco nominato nuovamente direttore al Festival di Lucerna, proseguirà anche la sua attività alla Scala. Nei prossimi mesi lo attendono appuntamenti importanti. Il primo con il Nabucco di Giuseppe Verdi con Luca Salsi, Francesco Meli e Anna Netrebko. In seguito il concerto in piazza del Duomo con la Filarmonica della Scala.

Il malore di Chailly alla Scala

Il maestro Riccardo Chailly aveva avuto un malore proprio mentre dirigeva Una lady Macbeth del distretto di Mcensk alla Scala. Nel corso dello spettacolo, arrivato alla seconda esecuzione dopo la prima del 7 dicembre, il direttore d’orchestra non si era sentito bene e l’opera era stata sospesa subito dopo il secondo atto. Le luci in sala erano state accese e il pubblico era stato informato da Paolo Gavezzini, coordinatore artistico la scelta di interrompere l’esecuzione “per rispetto del maestro” e “vista la complessità della partitura”.

Poco dopo erano arrivate un’ambulanza e un’automedica, Riccardo Chailly era stato poi trasportato all’ospedale Monzino in codice giallo. Secondo alcune testimonianze, il maestro avrebbe iniziato a sentirsi male alla fine del primo atto dello spettacolo. I suoi collaboratori avrebbero notato un fortissimo pallore sul volto e avrebbero richiesto l’intervento di un medico.

Chailly però avrebbe scelto di proseguire, iniziando a dirigere il secondo atto, sino a quando la sua condizione di salute non sarebbe peggiorata rapidamente. A quel punto il maestro sarebbe stato scortato al di fuori della buca e avrebbe accettato di lasciare il teatro, accompagnato da cori e applausi a cui avrebbe risposto salutando.

