Fonte: IPA Christian Vieri

Svariati i temi affrontati da Elisabetta Canalis durante la sua intervista a Belve, rapidamente divenuta virale. Numerose clip sono state particolarmente condivise sui social e, tra queste, grande risalto è stato dato a quelle relative alla sua storia tormentata con Christian Vieri. Non è stato un amore sereno. La passione ha spesso avuto il sopravvento, fino a sfociare in dinamiche tossiche. Ecco la versione dell’ex calciatore, che ha confermato tutto a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.

Canalis-Vieri, un amore tossico

Un appuntamento facilmente prevedibile, quello di Christian Vieri con il tapiro di Valerio Staffelli. Il celebre inviato di Striscia non si è sottratto alla consegna straordinaria dopo le parole di Elisabetta Canalis a Belve.

Faccia a faccia con Francesca Fagnani, l’ex velina ha affrontato il tema dell’amore sofferto con Bobo. È scesa nei particolari, sottolineando d’aver sofferto tantissimo a causa sua. Era lei a prendere la decisione di concludere la relazione, per poi sentirsi ferita nel vederlo rapidamente al fianco di un’altra bella. La rabbia aveva così la meglio e, in un caso particolare, è sfociata in una scena di violenza vera e propria.

“In un bar abbiamo cercato di picchiarci. Ci hanno dovuto separare”. Questa è la versione dei fatti data dalla Canalis, che in parte differisce da quella fornita dal suo ex. Il calciatore ha ricordato il tutto con il ghigno di chi ripensa a una fase colma di “ragazzate”.

Approccio diverso invece quello di lei: “Era una relazione molto tormentata. Da parte sua non c’era molta fedeltà. Mi ha segnata tanto quella storia e ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano”.

Tapiro d’oro a Vieri

Come detto, Bobo Vieri ha raccontato tutto con il sorriso sul volto. Ha però raccontato una versione differente, che evidenzia come di fatto abbia subito un’aggressione da parte di Elisabetta Canalis.

Una questione che sta facendo discutere online, dal momento che alcuni sostengono come il tutto avrebbe avuto ben altra eco a parti inverse. Ma cosa ha detto l’ex calciatore nello specifico? Divertito nel ritrovarsi ancora faccia a faccia con Staffelli, come non gli capitava da litigio con Cassano, Adani e Ventola (chiusura della Bobo Tv, ndr), ha raccontato:

“Una volta le ho prese da Elisabetta, è vero. Lei è entrata nel bar dov’ero con un amico. Mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che allora non faceva kick boxing”. Verissima anche la storia della scritta offensiva sulla sua auto. Qualcosa che facilmente condanniamo sui social, quando vediamo in azione dei perfetti sconosciuti. A quanto pare, però, diventa più complesso farlo se si parla di Vip.