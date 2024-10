Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: il ritrovamento di Anastasia e i risvolti sul caso Spreafico

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Una puntata all’insegna dei colpi di scena: nell’appuntamento del 23 ottobre con Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli ha condiviso con i suoi spettatori importanti novità inattese sul caso della cantante Greta Spreafico. Spazio anche al ritrovamento della 16enne di Viareggio, Anastasia, e alla scomparsa del 19enne Riccardo, di cui si sono perse le tracce dopo una cena in compagnia di alcuni amici. Come di consueto, il programma, in onda su Rai 3 a partire dalle 21.20, ha ospitato anche appelli e segnalazioni degli spettatori, che da sempre svolgono un ruolo molto attivo nella risoluzione dei casi.

Il ritrovamento di Anastasia e Paul a Parigi

Clamoroso colpo di scena nel caso di Anastasia, la 16enne scomparsa da Viareggio ormai 40 giorni fa. La ragazza è stata infatti ritrovata in Francia in compagnia di Paul, il 42enne con cui ha iniziato una relazione. Il padre della 16enne, Giancarlo, era stato ospite di Federica Sciarelli sin dall’inizio della nuova stagione del programma.

A ritrovarli sono stati i due inviati di Chi l’ha visto?, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, che hanno intervistato anche Paul. L’uomo ha assicurato di non consumare più droghe, e di aver trovato il coraggio di allontanarsi dalla vita che faceva prima: ” Stiamo bene e vogliamo sposarci. Io non mi sto approfittando di nessuno. Quelli che si devono alzare a chiedersi dove hanno sbagliato sono i genitori di Anastasia, che l’hanno portata ad un punto di rottura. Io sono il suo miglior amico e il suo compagno. Non sono per lei un pericolo né un criminale. Suo padre? Ha un’impostazione razzista”. Anastasia ha confermato: “Non mi ha presa lui, sono andata via io”. La ragazza vorrebbe restare a Parigi, aprire un atelier ed iniziare una nuova vita.

In studio c’è Daniele, il testimone che ha avvistato la ragazza in Francia:”Non ci si deve girare dall’altra parte, ma è compito di tutti dare informazioni quando se ne ha la possibilità”.

Il caso di Greta Spreafico: la versione di Tosi non convince

Dopo le testimonianze di alcuni familiari la scorsa settimana, Federica Sciarelli è tornata anche a parlare del caso di Greta Spreafico, la cantante di 53 anni di Erba scomparsa il 4 giugno 2022. Nonostante il corpo della donna non sia mai stato ritrovato, gli inquirenti sono venuti in possesso negli scorsi giorni di un corpo contundente, che potrebbe essere il possibile corpo del reato. L’oggetto si trovava nei pressi dell’abitazione di Andrea Tosi, amico della donna indagato insieme al fidanzato di lei, Gabriele Lietti, per la sua scomparsa.

Proprio il giardiniere, è stato intervistato dai giornalisti di Federica Sciarelli, dimostrandosi piuttosto inaffidabile: l’uomo aveva sempre dichiarato di aver incontrato Greta una sola volta, pochi giorni prima della sua scomparsa. Alcuni messaggi, tuttavia, hanno dimostrato che i due si erano visti diverse settimane prima del giorno della sparizione. Perché l’uomo ha sempre negato di aver incontrato la donna prima del 2 giugno? “Ci sono delle cose che voglio tenere nascoste perché lei tempo addietro era venuta per una cosa che aveva visto su Facebook, un pugnale antico che avevo messo in vendita” ha spiegato.

“Le ho dato il pugnale ad aprile e me lo ha ridato subito dopo, circa due giorni. Dopo che lei me lo ha restituito, l’ho dato ad un’altra donna” ha precisato il giardiniere incalzato dal reporter. Il 3 giugno, Tosi avrebbe mandato inoltre un messaggio a Greta dicendole di essersi innamorato di lei, seguito da un successivo sms, il 4 giugno, in cui si scusava per la dichiarazione. L’uomo sostiene tuttavia di non aver mai inviato questo messaggio. Ad oggi, resta l’ultimo ad aver visto Greta viva.