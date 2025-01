Federica Sciarelli non torna ancora con "Chi l'ha visto?": quando va in onda la prima puntata del 2025

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Le puntate di Chi l’ha visto? del 2025 si prendono una pausa. Federica Sciarelli non torna infatti in diretta l’8 gennaio ma il 15, come riporta il sito ufficiale del programma. Per i tanti appassionati della trasmissione c’è quindi da aspettare ancora una settimana, perché il programma possa riprendere il giusto corso dopo le feste natalizie. La redazione sta comunque continuando a lavorare sui casi che vengono presentati e discussi in diretta.

Chi l’ha visto? non va in onda: quando torna Federica Sciarelli

La prima diretta del 2025 era attesa per l’8 gennaio, come da calendario, ma a sorpresa il programma non va in onda nella serata di mercoledì. L’appuntamento con vecchi e nuovi casi, con la conduzione solida e storica di Federica Sciarelli, è quindi rimandata al 15 gennaio. C’è chi ipotizza che sia per lasciare spazio alla fiction di Rai1, Leopardi – Il poeta dell’Infinito, ma non ci sono conferme a riguardo.

Non è la prima volta che Chi l’ha visto? si prende una pausa per lasciare spazio alle più disparate esigenze di palinsesto. C’è però da dire che è capitato raramente. Il programma di Rai3 va avanti da decenni con pochissime interruzioni. Le conduzioni sono state diverse e, da anni, la trasmissione ha trovato un equilibrio tutto suo grazie allo stampo giornalistico che ha saputo darle Federica Sciarelli.

Il futuro di Chi l’ha visto?

La presenza del programma sul palinsesto di Rai3 non è mai stato in dubbio. E in sede di rinnovo della programmazione per la stagione entrante, trova conferma senza il minimo tentennamento. Da un lato perché col tempo è diventato un solido punto di riferimento per il pubblico, che potremmo di certo definire come uno zoccolo duro, e dall’altro perché il lavoro della relazione rappresenta un aiuto reale per chi segue la trasmissione.

“Oggi sono tutti cintura nera di telecomando, cercano canali mai visti. Noi siamo sopra il 10% di share. Il mio saluto è stato: ci saranno tante altre puntate. Senza dire ‘con me’. Quando ho deciso di restare, ho detto al responsabile dei social, Enzo Del Prete, di mettere: ‘Ci rivediamo a settembre’. E ho letto i commenti: ‘Non si gioca con i sentimenti altrui’, frasi così fanno piacere”, aveva spiegato la conduttrice al termine della stagione 2024.

Non ha però mai nascosto di aver pensato a un addio: “Ho scritto al direttore generale Giampaolo Rossi quando insisteva perché restassi: te l’hanno detto che sono atea comunista e materialista? Chi l’ha visto? è un fortino, su di me è difficilissimo fare pressioni. Salvini mi attaccava, la mamma guardava il programma; ho risposto a Gasparri. I giornalisti devono essere liberi e non essere più realisti del Re”.

Un tentennamento che era seguito all’addio di Fabio Fazio in Rai, dove ha lavorato per 39 anni. E, sulle recenti scelte della Rai, aveva parlato chiaro: “Quello che mi dispiace molto è che il vecchio Cda abbia tolto le reti e istituito le direzioni per generi. Non è stata una rivoluzione sana, con Corsini ho un rapporto civilissimo e gliel’ho detto: non è possibile che tutti gli approfondimenti siano nelle mani di una persona. Si deve variare”. L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per il 15 gennaio 2025.